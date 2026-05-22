Cultura sotto le stelle. Sabato 23 maggio torna la Notte europea dei musei: aperture straordinarie a un euro

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Anche quest’anno la Regione Siciliana aderisce alla Notte europea dei musei, il grande appuntamento culturale internazionale promosso dal ministero della Cultura francese con il sostegno di Unesco, Consiglio d’Europa e Icom. Nella serata di sabato 23 maggio musei, parchi archeologici e luoghi della cultura regionali apriranno straordinariamente le porte al pubblico, partecipando all’iniziativa che coinvolge le istituzioni culturali di tutta Europa con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e identitario e favorire una partecipazione sempre più ampia e consapevole.

«Facilitare l’accesso alla cultura per un pubblico sempre più ampio è oggi la sfida più importante delle istituzioni culturali – dice l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – La cultura non può e non deve restare appannaggio di pochi: musei, parchi archeologici e luoghi della memoria devono essere spazi vivi, aperti e accessibili a tutti. La Notte europea dei musei va proprio in questa direzione, perché avvicinare le persone alla cultura significa rafforzare identità, partecipazione e consapevolezza del nostro patrimonio».

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Questi i musei e parchi regionali aperti con ingresso al costo simbolico di un euro:

Nell’Agrigentino:

– Parco archeologico della Valle dei Templi (dalle 20 alle 23): museo Pietro Griffo.

Nel Nisseno:

– Parco archeologico di Gela (dalle 19 alle 21): museo dei Relitti greci.

Nel Catanese:

– Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci (dalle 21 alle 23): terme dell’Indirizzo, terme della Rotonda, chiesa San Francesco Borgia ai Crociferi, teatro Antico, Casa Liberti.

Nell’Ennese:

– Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale: Villa Romana del Casale e Palazzo Trigona (19,30-23), Museo Archeologico di Aidone (19-22), Museo Archeologico di Enna – Palazzo Varisano (19-22).

Nel Messinese:

– Museo regionale interdisciplinare di Messina (dalle 20 alle 24).

– Parco archeologico di Naxos e Taormina (fino alle 24): teatro antico di Taormina e antiquarium di Naxos.

– Parco archeologico di Tindari.

– Parco archeologico delle isole Eolie (dalle 20 alle 23): museo archeologico Luigi Bernabò Brea.

Nel Palermitano:

– Museo regionale di arte moderna e contemporanea di Palermo: palazzo Riso, museo d’Aumale a Terrasini, castello di Caccamo.

– Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo (dalle 20 alle 23): Chiostro di Monreale e Chiostro di San Giovanni degli Eremiti.

– Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva (dalle 17,30 alle 23,30): villino Florio e museo della Fotografia di villino Favaloro.

– Parco archeologico di Himera, Solunto e Iato (dalle 9 alle 22): antiquarium e museo “Pirro Marconi” di Himera, antiquarium di Solunto, antiquarium di Monte Iato, museo archeologico della Valle dell’Eleuterio al Castello Beccadelli Bologna di Marineo, terme arabe di Cefalà Diana.

Nel Ragusano:

– Parchi archeologici di Kamarina e Cava d’Ispica: museo Ibleo, museo di Kamarina e sito monumentale del Convento della Croce

Nel Siracusano:

– Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa (dalle 20 alle 24): Ipogeo di Piazza Duomo

– Parco archeologico di Siracusa, Eloro e villa del Tellaro (dalle 19,30 alle 22,30): museo archeologico Paolo Orsi.

Nel Trapanese:

– Parco archeologico di Lilibeo Marsala (dalle 21 alle 24): museo Lilibeo e Plateia Aelia illuminata nell’area archeologica di Capo Boeo.

Per ulteriori informazioni e dettagli consultare i singoli siti delle strutture museali e dei parchi regionali.