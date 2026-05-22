Festa della famiglia: Domenica 24 dalle 9 alle 13, una mattina al Parco comunale di Sant’Agata Li Battiati da vivere in famiglia tra attività ludico-sportive e solidarietà con la presenza di un banchetto della Fondazione Telethon

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Condivisione, svago, socializzazione: sono queste le coordinate della Festa della Famiglia che domenica 24, dalle ore 9 alle 13, porterà al Parco comunale di Sant’Agata Li Battiati attività sportive e ludiche, attrazioni, musica. “L’opportunità per la nostra comunità di trascorrere una mattinata insieme, riunendo le famiglie, fruendo pienamente degli spazi verdi del Parco comunale da poco riqualificato, dotato di un nuovo manto erboso e un godibile e colorato roseto intorno agli alberi di mimose dedicati alle donne, e riattrezzato con i campi di calcio e pallavolo, le tante aree ombreggiate, lo sgambatoio per i cani”commenta il sindaco Marco Rubino dopo i lavori con cui è stato restituito allà città il suo cuore ancora più verde e sempre più vicino alle esigenze dei cittadini. “Un luogo che soddisfa chi cerca relax, serenità, chi vuole fare movimento o chi cerca aree gioco per i bambini”,aggiunge il sindaco invitando i concittadini a vivere questa dimensione familiare che offrirà intrattenimento proposto dalle associazioni sportive del territorio presenti con dimostrazioni e performance; musica, grazie alla partecipazione dell’Istituto comprensivo M. Pluchinotta che si esiberà con il coro degli alunni; ballo, con la scuola Saliba Tango; moda con la sfilata degli studenti del liceo E. Greco. E come nelle “corde” del sindaco, riflessione e solidarietà non possono venire meno anche nelle occasioni di divertimento, ma devono rappresentare una costante da coltivare: un banchetto per la vendita di magliette e cuori di cioccolatodella Fondazione Telethon darà modo di contribuire alla ricerca scientifica contro le malattie genetiche. “La Festa della Famiglia–aggiunge Rubino – sintetizza i valori che ogni giorno ci proponiamo di promuovere e che rappresentano il modello Battiati volto a trasferire e incentivare il rispetto per luoghi e persone, aggregazione, attenzione al sociale. E con grande soddisfazione – ha concluso il sindaco – posso dire che i cittadini rispondono con presenza ed entusiasmo all’offerta culturale e alle iniziative sociali dell’amministrazione, per questo ancora una volta li ringrazio per la partecipazione effettiva ed emotiva che ci spinge a proseguire lungo il cammino intrapreso”.

Alla Festa della Famiglia prendono parte la Fidapa, sezione di Sant’Agata Li Battiati e il Rotary Club Tutela e Uguaglianza Sant’Agata Li Battiati

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