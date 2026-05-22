Il Club Illusionisti di Catania riconferma Dimis alla presidenza per il prossimo quinquennio

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Il Club Illusionisti di Catania riconferma l’illusionista Dimitri Tosi in arte Dimis alla presidenza per il prossimo quinquennio. La rielezione giunge a pochi giorni dal rientro dal prestigioso Trofeo “Alberto Sitta” di Bologna, evento a cui Dimis e il suo vicepresidente Armando Calabrese hanno preso parte per un importante momento di aggiornamento e formazione professionale: in qualità di Delegato per Catania del Club Magico Italiano, Dimis ha colto l’occasione per consolidare così le relazioni pubbliche con colleghi nazionali e internazionali, un aspetto ritenuto fondamentale per la prosecuzione e lo sviluppo del lavoro sul territorio siciliano.



Ad affiancare il presidente in questo nuovo percorso ci sarà una squadra fortemente motivata: oltre al vicepresidente Armando Calabrese, il nuovo direttivo vede Salvatore Lazzaro nel ruolo di tesoriere e Benedetta Bottaro e Alessandro Marino in qualità di consiglieri. La dirigenza ha già delineato obiettivi ambiziosi per il prossimo mandato, puntando in primis a far ripartire il Sicily Magic Fest, l’atteso festival siciliano della magia.



L’offerta di intrattenimento si arricchirà inoltre con un nuovo cartellone di eventi che unirà il momento dell’aperitivo allo spettacolo dal vivo, presso Multiverse sede del club in via Generale Maravigna 11 a Catania che diventerà un punto di riferimento costante grazie all’apertura fissa ogni martedì.



Grande spazio sarà dedicato anche alla formazione con le attività della Magic Academy: anche quest’anno partiranno le lezioni di magia rivolte ai giovani e agli adulti appassionati, affiancate da una sezione specifica dedicata ai neo prestigiatori che desiderano perfezionare le loro performance e lo studio dei propri personaggi.



“Ringrazio di cuore tutti i soci per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi”, ha dichiarato il presidente Dimis. “Invito tutti gli appassionati a venirci a trovare, perché le nostre porte sono aperte non solo ai professionisti, ma a chiunque subisca il fascino di quest’arte. Il nostro club è, prima di ogni altra cosa, un luogo di condivisione e di pura passione per la magia.”



Per celebrare questo nuovo inizio e avvicinare sempre più persone all’arte dell’illusionismo, il direttivo ha infatti annunciato che, fino al mese di settembre 2026, sarà data a tutti i curiosi la possibilità di frequentare il club in forma totalmente gratuita.