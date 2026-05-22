Imprese: partecipazione e idee al workshop Smart Food – Produrre con Intelligenza

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Agrigento, 22 maggio 2026 – Si è concluso con un’altissima partecipazione il workshop “Smart Food – Produrre con Intelligenza”, svoltosi ieri, 21 maggio, presso Cartapesta Family Entertainment ad Agrigento. L’iniziativa, promossa per supportare le imprese del settore agroalimentare nell’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e modelli produttivi sostenibili, ha registrato una presenza numerosa e qualificata di aziende locali, attratte dalle potenzialità della nuova piattaforma digitale finanziata nell’ambito del progetto Interreg Italia-Malta.

L’incontro, moderato dal giornalista Matteo Scirè, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione. Dopo i saluti istituzionali del Presidente di CNA Agrigento, Francesco Di Natale, i lavori hanno visto alternarsi gli interventi di esperti del calibro di Armando Ruggeri (Alma Digit), Carlo Lipani (sicurezza alimentare), Vincenzo Greco (soluzioni innovative e AI) e Michele Calandra (business e life coach di Integra).

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Nel corso della mattinata è emersa con chiarezza la volontà delle imprese presenti di non farsi trovare impreparate di fronte alla sfida dell’innovazione tecnologica. Il momento clou è stato lo spazio di confronto e il workshop laboratoriale pomeridiano, durante cui le aziende hanno potuto fornire indicazioni concrete per lo sviluppo della piattaforma, specialmente in tema di tracciabilità dei prodotti e cooperazione transfrontaliera.

Proprio in merito al coinvolgimento attivo delle imprese, Stefano Rizzo, Amministratore Delegato di CNA Enna Servizi, ha dichiarato: “La partecipazione di oggi dimostra che le nostre imprese sono pronte ad abbracciare il cambiamento, a patto di essere accompagnate con strumenti utili e concreti. Il gruppo pilota non è solo un’opzione tecnica del progetto: è il vero motore per l’implementazione della piattaforma. Solo ascoltando chi ogni giorno produce, trasforma e commercializza potremo realizzare uno strumento digitale che risponda realmente alle esigenze del territorio. Il gruppo pilota sarà il nostro laboratorio vivente, il luogo dove algoritmi e intelligenza artificiale incontrano la sapienza artigiana e la cultura agroalimentare siciliana. Invito tutte le aziende che ancora non lo avessero fatto a unirsi a questo percorso: innovare insieme è l’unica strada per crescere e competere in modo sostenibile”.

La giornata si è conclusa con una sessione di sintesi dei risultati emersi dalle attività partecipative, restituendo l’immagine di un settore agroalimentare vivo, reattivo e desideroso di fare rete. “Smart Food” si conferma così un laboratorio permanente di idee e strumenti per produrre con intelligenza, mettendo al centro le persone, le competenze e la capacità di collaborare oltre i confini.

L’adesione al gruppo pilota resta aperta per tutte le imprese interessate a contribuire allo sviluppo della piattaforma e a beneficiare in anteprima dei servizi di intelligenza artificiale per la tracciabilità e la cooperazione transfrontaliera.