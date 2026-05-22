Jerry Magno, segretario generale della Filctem CGIL di Catania, eletto anche alla guida della Filctem CGIL di Enna. Avviato l’accorpamento funzionale tra le due strutture

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La Filctem CGIL comunica l’elezione di Jerry Magno, attuale segretario generale della Filctem CGIL di Catania, a segretario generale della Filctem CGIL di Enna.

Con l’elezione di Magno prende avvio anche il percorso di accorpamento funzionale tra la Filctem CGIL di Enna e la Filctem CGIL di Catania, una scelta organizzativa finalizzata a consolidare la struttura, valorizzare competenze ed esperienze e rendere più efficace l’azione di rappresentanza nei due territori.

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“In una fase segnata da trasformazioni produttive, criticità occupazionali e crescente bisogno di tutela sociale, la Filctem CGIL conferma il proprio impegno a essere un presidio serio, autorevole e concreto per il mondo del lavoro. – dice Jerry Magno- Unità, partecipazione e organizzazione saranno i cardini del nuovo percorso che vedrà Enna e Catania lavorare insieme per rafforzare la contrattazione, la tutela dei diritti e la presenza nei luoghi di lavoro”.