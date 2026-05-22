Catania, domani dalle 8.30 via a “Maggio In…Forma 2026”: allestiti banchetti in piazza Stesicoro per prenotare mammografie gratuite

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Si terrà domani mattina in piazza Stesicoro a Catania dalle 8.30 alle 12.30 la manifestazione Maggio In…Forma 2026, iniziativa punta a promuovere la cultura della prevenzione e a sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno, favorendo l’accesso agli screening anche nelle fasce d’età non raggiunte dal Sistema Sanitario Nazionale. Sarà allestito un banchetto dedicato alle prenotazioni delle mammografie gratuite rivolte alle donne di età compresa tra i 40 e i 49 anni.

Cosa prevede il banchetto di Maggio In…Forma 2026

“In Sicilia l’adesione agli screening gratuiti è del 28% – ha affermato Pina Travagliante durante la conferenza stampa di presentazione dell’XI edizione di ‘Maggio in…forma’ -. Siamo al diciottesimo posto tra le Regioni italiane. I quartieri periferici sono quelli in cui le donne aderiscono di meno, per fattori culturali e socioeconomici. L’età in cui ci si ammala si è abbassata. Nelle Regioni “ricche” l’età per gli screening gratuiti è stata abbassata e l’ultima Legge di bilancio prevede che le Regioni possano abbassarne l’età a 45 anni ma la scelta è demandata al bilancio delle Regioni. Il nostro Maggio In…Forma ha quindi un valore enorme perché punta a sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione”.

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Il banchetto sarà aperto per tutta la mattinata e consentirà alle donne di 40-49 anni di ricevere informazioni e prenotare gratuitamente l’esame mammografico.