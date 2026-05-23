«A scuola di supereroi»: all’ITIS Cannizzaro il 1° campionato scolastico di rianimazione cardiopolmonare. A vincere l’Istituto San Francesco di Sales

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Tantissimi studenti catanesi si sono dati appuntamento venerdì 22 maggio nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Statale Stanislao Cannizzaro di Catania dove è andato in scena il 1° campionato scolastico di rianimazione cardiopolmonare: l’ultimo atto del Progetto «A scuola di supereroi», ideato, organizzato e portato avanti dai Rotary Club dell’Area Etnea.

Il Progetto – destinato a ripetersi già dal prossimo anno – ha come obiettivo l’organizzazione di corsi di formazione per le procedure di rianimazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), rivolti ai docenti e agli studenti delle scuole superiori catanesi. Tra queste l’Istituto San Francesco di Sales, il Carlo Gemmellaro, il Cannizzaro, l’Angelo Musco, il Vaccarini, il Capizzi di Bronte, il Lucia Mangano, il Liceo Spedalieri, il Liceo Galileo Galilei e i Licei Leonardo e Michele Amari di Giarre.

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L’iniziativa rientra all’interno di una progettualità più ampia – quella di Catania Città Cardioprotetta – che ormai dal 2014 il Rotary Club porta avanti con impegno e risultati in crescita costante. Il fine è ben preciso: diffondere sempre più tra i cittadini la cultura del primo soccorso, per una Catania più sicura, più responsabile e più consapevole.

Opportunità che – come anticipato – quest’anno è stata offerta anche ai giovani degli ultimi anni di scuola superiore e che oggi ha visto andare in scena il proprio atto conclusivo, in un evento del tutto inedito: una vera e propria competizione tra scuole del territorio.

La mattinata si è aperta con i saluti e i ringraziamenti della dirigente dell’ITIS Cannizzaro Giuseppina Montella. Sono poi intervenuti Emanuele Coniglione, Presidente del Rotary Club Catania Sud, e Giuseppe Scaccianoce, cardiologo e socio del Rotary. I due, insieme al Presidente del Club di Misterbianco Ernesto Rapisarda, durante il corso dell’anno hanno fatto il giro delle scuole coinvolte per illustrare ai ragazzi le manovre di rianimazione.

Il Rotary ha anche donato a ciascun Istituto tutto il materiale necessario per esercitarsi durante le ore di lezione: manichini, defibrillatori automatici, Ambu e altro ancora. Gli studenti hanno potuto così praticare le manovre in preparazione al campionato, a cui ha partecipato una delegazione di ciascuna scuola.

A seguito di una breve introduzione, volta soprattutto a ribadire l’importanza del Progetto e a riportare alcuni dati concreti, i ragazzi si sono immediatamente sfidati in una vera e propria gara a tempo di RCP (rianimazione cardiopolmonare). A turni e in coppie, tutti gli studenti hanno praticato le manovre sui manichini, collegati a un apposito software per registrare i risultati. Coloro che conseguivano i punteggi più alti, avevano accesso alle fasi successive della gara.

Ad aggiudicarsi la vittoria di questa prima edizione del campionato è stato l’Istituto San Francesco di Sales di Cibali, capitanato dalla prof.ssa Claudia Cimino.

«Sono fiera e orgogliosa dei miei ragazzi – ha dichiarato la professoressa – che hanno dimostrato ottime capacità nell’eseguire il massaggio cardiaco, conquistando il primato tra le molte scuole che hanno partecipato alla gara. Sono contenta di aver fatto acquisire loro una capacità che ha ancora più valore perché si tratta di salvare la vita di una persona in pochi e fondamentali minuti ed è la cosa più straordinaria che si possa fare, soprattutto se è un giovane a farlo!».

Al 2° posto il Vaccarini e a seguire il Galilei.

Da segnalare anche i saluti e un breve intervento del Sindaco di Catania Enrico Trantino, che ha manifestato la propria ammirazione e il proprio sostegno per il Progetto e soprattutto per i ragazzi coinvolti.

La mattinata – trascorsa all’insegna della sana competizione ma anche del divertimento – si è conclusa con l’acclamata premiazione dei vincitori e la consegna dei trofei.

Non resta che darsi appuntamento alla prossima edizione.