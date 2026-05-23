Biodiversità, flash-mob ambientalista a Caltanissetta: “Da 25 anni inadempienze sulla Riserva Lago Soprano”

Davanti il Palazzo della Provincia gli attivisti hanno srotolato uno striscione di sei metri con la scritta a caratteri cubitali per richiamare l’attenzione sulle gravi inadempienze del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, Ente gestore dell’area protetta lacustre a Serradifalco

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Caltanissetta – Ieri 22 maggio si è celebrata la “Giornata mondiale della biodiversità” (International Day for Biological Diversity), una festività proclamata nel 2000 dalle Nazioni Unite per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica, avvenuta a Nairobi il 22 maggio del 1992, dedicata alla difesa e alla tutela della biodiversità. In questa occasione, all’insegna del tema ufficiale del 2026 “Acting locally for global impact” (Agire a livello locale per un impatto globale), le Associazioni ambientaliste nissene – Italia Nostra, Legambiente, LIPU e WWF – hanno organizzato un flash-mob davanti la sede del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, Ente gestore della Riserva naturale “Lago Soprano” di Serradifalco.

Davanti il Palazzo della provincia, ieri mattina gli attivisti hanno srotolato uno striscione di sei metri con la scritta a caratteri cubitali “RISERVA LAGO SOPRANO SERRADIFALCO – 25 ANNI DI INADEMPIENZE: ORA BASTA!” per richiamare l’attenzione sulle gravi e decennali inadempienze della ex Provincia nella gestone dell’importante area protetta e protestare contro il degrado degli habitat lacustri, continuamente oggetto di incendi, pascolo abusivo e manomissioni ambientali.

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La Riserva Naturale Orientata “Lago Soprano” di Serradifalco (CL) fu istituita dalla Regione Siciliana nel 2000 e affidata in gestione alla ex Provincia Regionale di Caltanissetta, oggi Libero Consorzio. “Da ben 25 anni – denunciano le Associazioni ambientaliste – si attende ancora la prescritta tabellazione perimetrale dell’area (fondamentale per dare reale riconoscibilità della riserva ed effettiva ufficialità ai regimi di vincolo); la realizzazione di sentieri o altre strutture necessarie ai fini della fruizione pubblica; l’attivazione dei minimi servizi di vigilanza, tutela, studio e conservazione degli habitat. Ad oggi il Piano di sistemazione della Riserva non è mai stato posto in essere, in violazione dell’art. 8 del Decreto istitutivo; nemmeno sono state acquisite le aree di proprietà privata che costituiscono il nucleo centrale e di maggior pregio ambientale del lago ‘per il conseguimento delle finalità della riserva’, così come imponeva la stessa disposizione assessoriale”.

Con il flash-mob di ieri, Italia Nostra, Legambiente, LIPU e WWF chiedono al Presidente del Libero Consorzio, Walter Tesauro, ed al Consigliere delegato alla Transizione ecologica e Ambiente, Filippo Balbo, ad un anno dal loro insediamento nel quale non hanno mai parlato della Riserva, di abbandonare questo inaccettabile immobilismo dell’Ente gestore e di impegnarsi, finalmente, a mettere in campo urgenti e straordinarie azioni di gestione e tutela degli habitat e della biodiversità del Lago Soprano, che ospita numerose specie ornitiche migratorie e nidificanti, protette a livello internazionale.

“A Tesauro e Balbo – proseguono i rappresentanti di Italia Nostra, Legambiente, LIPU e WWF – chiediamo un preciso cronoprogramma di interventi concreti, da qui alla fine dell’anno, anzitutto per dare attuazione al Piano di Gestione – commissionato a suo tempo proprio dalla Provincia regionale di Caltanissetta – che fu approvato dalla Regione nel 2010, rimasto da allora solo sulla carta. Quando finalmente il Libero Consorzio vorrà occuparsi di questo prezioso ecosistema ricco di biodiversità floro-faunistica di importanza comunitaria, i nostri esperti saranno più che disponibili a collaborare e fornire ogni utile supporto”