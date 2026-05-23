Legalità, San Giuseppe Jato sbarca ad Assisi. Il sindaco Siviglia inaugura l’Ambasciata dell’Umiltà e della bellezza

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Da San Giuseppe Jato ad Assisi per partecipare all’inaugurazione dell’Ambasciata dell’umiltà e della bellezza. Il sindaco Giuseppe Siviglia e il presidente del Consiglio comunale Antonio Liuzza, insieme con Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della legalità internazionale, hanno inaugurato nella piazza del Popolo di Assisi l’Ambasciata che porta la firma del sindaco della città di Francesco, Valter Stoppini. Un’occasione anche per siglare il protocollo di intesa culturale con la città gemellata con Betlemme. Presente anche monsignor Antonio Staglianò, vescovo e presidente della Pontificia Accademia di Teologia città del Vaticano.

“Siamo onorati di portare questo messaggio di legalità e amore alla vita insieme con l’amico fraterno Nicolò Mannino – ha detto il sindaco Giuseppe Siviglia –. Come capofila di questo movimento, siamo pronti a cooperare con tutti i Comuni che credono e agiscono a fianco dei giovani per una cultura di riscatto e di rinascita”.

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