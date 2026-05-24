Playoff Serie C, Ascoli-Catania: la diretta della partita

- Pubblicità -

Adesso si fa sul serio, semifinale d’andata dei playoff di Serie C e questa sera alle ore 20.00 allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” si sfidano Ascoli e Catania, due formazioni arrivate seconde nei gironi B e C e sono pronte a giocarsi un posto per la finale. Una sfida che mancava da oltre 20 anni con l’ultimo precedente in Serie A nel 2006/07, oggi è una gara che vale davvero tanto. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Ascoli-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

20.00 – Fischio d’inizio del match tra Ascoli e Catania

Credit: Riccardo Caruso

Ascoli-Catania: le formazioni ufficiali

ASCOLI (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1

ASSISTENTI: Il sig. Domenico Russo della sezione di Torre Annunziata e il sig. Manuel Cavalli della sezione di Bergamo

QUARTO UOMO: Il sig. Roberto Lovison della sezione di Padova

VAR: Il sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì

AVAR: Il sig. Domenico Mirabella della sezione di Napoli

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Del Duca di Ascoli Piceno vale la gara di andata della semifinale dei playoff di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 256 di Sky Sport.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Ascoli-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.