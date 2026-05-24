Commercio itinerante, approvata all’unanimità la mozione per modificare il regolamento comunale

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Catania, 23 maggio 2026 – È stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale la mozione finalizzata ad avviare il percorso di modifica del Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento all’articolo 18, comma 2, relativo al commercio ambulante itinerante.

La mozione, presentata dal consigliere Graziano Bonaccorsi (M5S), punta ad avviare una proposta di iniziativa consiliare che verrà approfondita nelle commissioni competenti con l’obiettivo di modificare l’attuale disciplina che regola i tempi di sosta degli ambulanti itineranti.

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Attualmente il regolamento prevede che gli operatori itineranti possano sostare nello stesso punto per un tempo massimo di un’ora, obbligandoli successivamente a spostarsi in altra area. La proposta approvata dall’aula mira invece ad estendere il tempo massimo di permanenza fino a tre ore consecutive, introducendo criteri più aderenti alle concrete esigenze lavorative degli operatori del settore.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rendere il regolamento più moderno, sostenibile e concretamente applicabile, cercando al tempo stesso di mantenere un equilibrio tra le esigenze degli ambulanti itineranti, quelle del commercio in sede fissa, la viabilità, il decoro urbano e la sicurezza.

“Ringrazio i colleghi di maggioranza che hanno votato favorevolmente la mozione – dichiara il consigliere Graziano Bonaccorsi – così come la consigliera Gianina Ciancio e il consigliere Manara per il lavoro che verrà portato avanti nelle rispettive commissioni. Si tratta di un tema che è sempre stato attenzionato e che oggi necessita di una revisione seria e concreta.”

“La finalità – prosegue Bonaccorsi – è migliorare le condizioni lavorative degli ambulanti itineranti, individuando criteri più logici, sostenibili e realmente applicabili, evitando distorsioni o squilibri tra categorie commerciali differenti e garantendo regole più chiare ed equilibrate per tutti.”

Il confronto proseguirà nelle prossime settimane nelle commissioni consiliari competenti, coinvolgendo uffici e operatori del settore al fine di elaborare una proposta regolamentare condivisa ed efficace.