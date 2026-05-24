Nuova squadra per Nati per Leggere: insediati a Enna 30 nuovi operatori

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Sono educatori, insegnanti, medici pediatri e madri di famiglia. Si sono appena insediati a Enna i trenta nuovi operatori che lo scorso aprile hanno preso parte al percorso formativo voluto da Nati per Leggere e organizzato dall’associazione La Fabbrica di Mivà nell’ambito del progetto “Mivà di leggere 0-6” finanziato dal Cepell (Centro per il libro e la lettura).



Nuova linfa, dunque, e un nuovo team competente pronto a diffondere nella comunità ennese il valore della lettura condivisa come strumento di crescita, relazione e sviluppo e rafforzare ulteriormente l’importanza di scambi, riflessioni e laboratori pratici che hanno l’obiettivo di avvicinare bambine e bambini al mondo dei libri fin dai primi anni di vita.

“Nati per Leggere è una rete viva composta non solo dai più piccoli, ma anche dalle loro famiglie, da esperti volontari e operatori – sottolinea Marcella Gianfranceschi, referente interprovinciale Enna-Caltanissetta Npl – insieme, attraverso attività aperte a tutti e gratuite, coltiviamo la crescita dei bimbi e dell’intera comunità, a partire da un gesto naturale come la lettura di un libro”.

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Soddisfazione esprime Antonella Dongarrà, referente del gruppo locale di Npl, che aggiunge: “È una gioia vedere il team arricchirsi di nuove energie. Questo ci consentirà di essere più presenti sul territorio e di promuovere buone pratiche con bambini fin dai primi mesi di vita e persino già dal periodo gestazionale con le mamme in attesa”.

E intanto si stanno già programmando i prossimi appuntamenti con Nati per Leggere nelle biblioteche degli istituti comprensivi De Amicis e Neglia e in diverse aree della città di Enna. Aggiornamenti sui canali social di Nati per Leggere e La Fabbrica di Mivà.