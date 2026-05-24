Trionfo di Emozioni e Record a Militello in Val di Catania, assegnata la Coppa Italia di Parapowerlifting: C.S.D. Olimpico CT e Pol. Dil. G. Primo CT sul tetto d’Italia

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MILITELLO IN VAL DI CATANIA – Una giornata memorabile per la pesistica paralimpica italiana. Sulla prestigiosa pedana siciliana di Militello in Val di Catania si è consumato l’atto finale della Coppa Italia di Parapowerlifting, una delle rassegne più attese della stagione sportiva. L’evento ha visto sfidarsi i migliori atleti del panorama nazionale, regalando alzate spettacolari, record personali e un’eccezionale dimostrazione di forza, tecnica e resilienza.

Al termine di una competizione serratissima e ricca di colpi di scena, il C.S.D. Olimpico CT ha conquistato il titolo assoluto nella classifica di società maschile grazie a una prova corale superba. Nel settore femminile, invece, il dominio assoluto è stato della Pol. Dil. G. Primo CT, che ha guidato la classifica per club con ampio margine.

La Cronaca della Gara Maschile

Nella sezione maschile lo spettacolo è stato totale in tutte le categorie di peso corporeo. Nelle categorie più leggere (49/54 kg), spicca la prestazione straordinaria di Matteo Fabiano (C.S.D. Olimpico), capace di bloccare in seconda prova ben 90 kg con un peso corporeo di soli 51.80 kg, aggiudicandosi la prima posizione di categoria e stampando un eccezionale coefficiente Sinclair di 155.31. Ottima anche la prova del giovane Salvatore Viterbo (A.C.S.D. In Mare), dominatore della sua frazione con 65 kg sollevati.

Salendo di peso, nella categoria 59/65 kg, il palcoscenico è stato conquistato da un superbo Calogero Andolina (A.S.D. Dima Sport) che ha completato una progressione perfetta di tre alzate valide a quota 90, 96 e 99 kg per un totale complessivo di 285 kg sollevati. Nella stessa categoria, medaglia d’oro di specialità per Gabriele Di Cristina (Iron Fit Palermo) con un’impressionante alzata massima a 101 kg e per l’atleta junior Nicolò Agrò (C.S.D. Olimpico), autore di un’ottima terza prova a quota 86 kg.

Le categorie medie (72/80/88 kg) hanno infiammato il pubblico presente. Fabio Filippi (A.S.D. Iron Fit) ha sbaragliato la concorrenza con un blocco granitico a 140 kg (punteggio Sinclair di 174.14). Orazio Jonatan Raniolo (C.S.D. Olimpico) ha risposto da campione sollevando 105 kg in terza prova, mentre un solido Rosario Patanè ha raggiunto quota 110 kg.

I giganti delle categorie massime (97/107/107+ kg) hanno sigillato la giornata. Francesco Gibilterra (C.S.D. Olimpico) ha dimostrato una pulizia tecnica impeccabile gestendo 90 kg. Gaetano Magrì (C.S.D. Olimpico) ha fatto registrare la miglior misura della sua categoria con ben 120 kg sollevati in seconda prova, seguito dai compagni di squadra Rosario Torre (105 kg) e Orazio Giuseppe Ponzio (85 kg).

Il Dominio della Pol. Dil. G. Primo nel Settore Femminile

La competizione femminile ha vissuto sul monologo della compagine catanese della Pol. Dil. G. Primo, capace di piazzare atlete di altissimo livello in tutte le fasce di peso.

La stella indiscussa per rendimento tecnico è stata Francesca Lombardo (A.S.D. G.S. Parla CL) che, nella categoria fino a 41 kg, ha sollevato la bellezza di 48 kg facendo registrare un coefficiente Sinclair straordinario di 108.88, che le è valso il gradino più alto del podio individuale.

Per la squadra della Pol. Primo, eccezionali riscontri sono giunti da Denise Fresta (cat. 61 kg), in grado di spingere 54 kg con estrema facilità, e dalla solida Maria Chiara La Manna (cat. 73 kg) che ha completato una splendida progressione pulita culminata con un’alzata da 53 kg. Ottime risposte anche da Sefora Spinello, trionfatrice della prova dei 79 kg con una miglior alzata a 51 kg, e da Mariacarmela Sutera, prezioso argento nei pesi leggeri dietro la Lombardo.

Classifiche Finali per Società

I piazzamenti individuali e i relativi punteggi d’onore hanno decretato i club campioni della Coppa Italia 2026. Nel settore maschile, il trionfo è andato al C.S.D. Olimpico CT, grazie a una schiera di ben 14 atleti capaci di raccogliere 118 punti totali. Nel settore femminile, vittoria netta della Pol. Dil. G. Primo CT con 46 punti di squadra.

CLASSIFICA SOCIETÀ – UOMINI

1 C.S.D. OLIMPICO CT – 118 punti (14 atleti)

2 POL. DIL. G. PRIMO CT – 51 punti (8 atleti)

3 A.C.S.D. IN MARE PA – 28 punti (3 atleti)

4 A.S.D. IRON FIT PA – 10 punti (1 atleta)

5 IRON FIT SSD PA – 10 punti (1 atleta)

6 A.S.D. DIMA SPORT CL – 8 punti (1 atleta)

7 A.S.D. IL TEMPIO DI ERACLE – 6 punti (1 atleta)

8 A.S.D. ROYAL GYM 87 – 0 punti (1 atleta)

CLASSIFICA SOCIETÀ – DONNE

1 POL. DIL. G. PRIMO CT – 46 punti (5 atlete)

2 A.S.D. G.S. PARLA CL – 10 punti (1 atleta)

L’evento si è concluso tra gli applausi scroscianti del pubblico e dello staff tecnico nazionale, confermando la crescita esponenziale del movimento del Parapowerlifting italiano, sia in termini di adesioni che di competitività tecnica.