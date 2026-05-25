Festa dello sport ad Acireale: in 2800 per “Scuole in Sport 2026” tra gare e premiazioni

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“Scuole in Sport si conferma una grande festa. Il connubio tra sport e giovani funziona, perché lo sport significa inclusione, crescita, divertimento e socialità. Questa manifestazione si conferma un’intuizione brillante che, al termine dell’anno scolastico, riunisce ragazzi, istituzioni, mondo della scuola, società sportive e famiglie in un momento di condivisione e partecipazione”.

Con queste parole il sindaco Roberto Barbagallo è intervenuto dal palco della Festa dello Sport in Largo Francesco Vecchio, in occasione del gran finale di Scuole in Sport 2026.

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Sono stati circa 2800 gli studenti delle scuole primarie e secondarie che hanno preso parte alle sei giornate della manifestazione, cimentandosi in gare, attività e discipline sportive ospitate presso lo stadio Aci e Galatea, il Palavolcan, Largo Francesco Vecchio e il Club Tennis Acireale.

Alla Festa dello Sport, oltre al primo cittadino, erano presenti l’assessore allo Sport Rosario Raneri, l’assessore alle Politiche Giovanili Gracy Urso, il consigliere comunale Lorenzo Leotta – ideatore della manifestazione -, il consigliere comunale Alfio Messina, la consigliera comunale Teresa Pizzo. il presidente della Consulta dello Sport Toruccio Di Maria e il vicepresidente Antonio Grassini.

Protagonisti assoluti della mattinata sono stati i mille giovani atleti premiati, accompagnati da docenti e famiglie.

“Ogni anno registriamo una partecipazione sempre più ampia a Scuole in Sport. Per questo desidero ringraziare ragazzi, dirigenti scolastici, docenti, società sportive, sponsor e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione. I complimenti ricevuti dal mondo della scuola rappresentano per noi la soddisfazione più grande”, ha dichiarato l’assessore allo Sport Rosario Raneri.

Istituti classificati nelle prime posizioni:

Istituti Comprensivi

I.C. Galileo Galilei Istituto San Luigi I.C. Guglielmino Aci Catena

Istituti Secondari di Secondo Grado

Liceo Archimede Liceo Regina Elena Liceo Gulli e Pennisi

Agli istituti premiati, oltre a coppe e medaglie, sono stati consegnati dal Luogotenente Orazio Rocca dell’Associazione di aeromodellismo Franco Castro ITA 9005 degli aerei in miniatura da assemblare e nel corso della manifestazione sono stati distribuiti dei palloni ai numerosi ragazzi presenti in Largo Francesco Vecchio.

Scuole in Sport 2026 è stata organizzata dalla Città di Acireale in collaborazione con le scuole, le società sportive e la Consulta dello Sport, nell’ambito del cartellone Maggio – Il Mese dei Giovani, inserito nel programma Acireale E2026.

Acireale, 25 maggio 2026