Incendio al lido Esagono, Filcams CGIL e CGIL Catania: “Colpire un’impresa significa colpire lavoratrici, lavoratori e famiglie”

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La Filcams CGIL e la CGIL di Catania esprimono forte preoccupazione e piena solidarietà ai lavoratori, alle lavoratrici e alla proprietà del lido Esagono dopo l’incendio di origine criminosa avvenuto nei giorni scorsi.

Quanto accaduto rappresenta un fatto inquietante che colpisce non soltanto un’attività economica del territorio, ma un intero sistema produttivo che vive già enormi difficoltà, aggravate negli ultimi mesi dagli eventi atmosferici e dalla forte instabilità che attraversa il settore balneare.

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A pagare il prezzo più alto di questi episodi delinquenziali sono soprattutto le decine di lavoratrici e lavoratori che operano tutto l’anno e, in particolare, durante la stagione estiva, garantendo servizi, accoglienza, sicurezza e qualità dell’offerta turistica del nostro territorio.

Non possiamo permettere che violenza, intimidazioni e criminalità mettano ulteriormente in ginocchio un comparto strategico per l’economia catanese e siciliana. Serve una risposta immediata e concreta delle istituzioni, delle forze dell’ordine e di tutte le realtà sociali ed economiche sane del territorio.