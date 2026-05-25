Unict, al Palazzo delle Scienze il convegno Siedes “One Health” su salute, ambiente ed economia integrata

Focus su crisi sanitarie, cambiamento climatico, innovazione tecnologica e nuove fragilità sociali nel convegno promosso dalla Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica

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“One Health” è un approccio integrato che mette in relazione salute, ambiente, economia e società, considerando insieme i fattori biologici, ambientali e socioeconomici che influenzano il benessere collettivo.

Proprio questo tema sarà al centro della 62ª Riunione scientifica annuale della Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica (Sieds), in programma da mercoledì 27 a venerdì 29 maggio al Palazzo delle Scienze, sede del dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania.

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L’incontro punta a valorizzare il contributo delle scienze sociali – economia, statistica, demografia, sociologia e scienze politiche – nella progettazione e valutazione di politiche pubbliche ispirate al modello One Health. In questa visione, la salute non viene considerata solo come un fatto clinico, ma come il risultato di processi complessi che coinvolgono reddito, lavoro, sistemi sanitari e di welfare, modelli produttivi, qualità dell’ambiente e trasformazioni demografiche.

L’approccio One Health offre quindi strumenti utili per interpretare le grandi sfide contemporanee: crisi sanitarie globali, cambiamento climatico, nuove fragilità sociali e rapide trasformazioni tecnologiche. Per questo motivo, richiede di superare la tradizionale separazione tra politiche sanitarie, ambientali, industriali e sociali, favorendo invece una visione integrata.

Durante il convegno si discuterà, ad esempio, del ruolo delle imprese nella transizione ecologica e digitale orientata alla salute, del rapporto tra crescita economica, sostenibilità ambientale e benessere, delle implicazioni etiche delle innovazioni tecnologiche in ambito sanitario e agroalimentare, ma anche di temi come invecchiamento della popolazione, migrazioni e cambiamenti nelle strutture familiari.

La riunione annuale della Sieds vuole essere un punto di riferimento per il confronto tra studiosi, istituzioni pubbliche, imprese e terzo settore, promuovendo nuove linee di ricerca e politiche pubbliche dedicate alla salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi.

Il convegno si aprirà mercoledì 27 maggio alle 15.30 con i saluti istituzionali del rettore Enrico Foti, del direttore del Dipartimento di Economia e Impresa Roberto Cellini e del presidente della Sieds Salvatore Strozza.

Sono previste alcune sessioni plenarie, tra cui una curata dal CoHEAR, dedicata alla giornata mondiale “No Tobacco Day”, e una organizzata dalla Regione Siciliana dal titolo “FESR Sicilia: Dati, Territori e Politiche di coesione”, in programma venerdì 29 maggio alle 11.30, alla presenza del presidente Renato Schifani.

La giornata conclusiva ospiterà inoltre la presentazione del Rapporto Annuale ISTAT 2026 da parte del presidente dell’ISTAT, Francesco Maria Chelli, alla presenza delle principali autorità civili, istituzionali e militari del territorio. L’ultima sessione plenaria, prevista venerdì 29 maggio alle 14.30, sarà moderata dal professor Salvatore Ingrassia e vedrà il confronto con Roberto Cellini, Marcello Chiodi e Anna Paterno.