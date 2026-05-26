A Palermo nei quartieri Ballarò e Passo di Rigano prende il via il progetto “Futuro in” per bambini, ragazzi e famiglie promosso dall’APS Santa Chiara

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Palermo, 26 maggio 2026 – Nel cuore del quartiere Ballarò della I Circoscrizione e nell’area della V Circoscrizione di Palermo tra via Evangelista di Blasi e Passo di Rigano, prende il via il progetto “Futuro IN”, iniziativa di inclusione sociale, educativa e formativa promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Santa Chiara nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Siciliana per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi dagli Enti del Terzo Settore.

Il progetto, della durata di 12 mesi, nasce con l’obiettivo di contrastare le disuguaglianze sociali, la dispersione scolastica, la marginalità giovanile e la povertà educativa attraverso azioni concrete rivolte a minori, giovani, famiglie vulnerabili, donne in difficoltà, migranti e persone che vivono condizioni di fragilità sociale ed economica.

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L’iniziativa vede il coinvolgimento di una ampia rete di realtà educative, formative e sociali del territorio che da decenni operano nei quartieri popolari di Palermo:

– Associazione Salesiana di Promozione Sociale Santa Chiara

– Associazione Salesiani Gesù Adolescente ETS

– CNOS-FAP Sicilia

– Associazione Giovanni il Teologo

– Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia

– Istituto Salesiano Don Bosco Villa Ranchibile

Il progetto “Futuro IN” si inserisce in continuità con il lavoro educativo e sociale che i Salesiani svolgono da oltre cento anni nei quartieri Ballarò-Albergheria della I Circoscrizione, e da oltre sessanta anni nell’area della V Circoscrizione di Palermo, promuovendo percorsi di inclusione sociale, formazione professionale, volontariato e accompagnamento educativo dei giovani più fragili.

“Futuro IN” coinvolgerà circa 385 destinatari diretti attraverso attività educative, laboratori, percorsi di orientamento, supporto scolastico, formazione professionale, attività sportive e culturali, sostegno psicologico e iniziative di cittadinanza attiva.

ATTIVITÀ PREVISTE ALLE QUALI CI SI PUÒ ISCRIVERE GRATUITAMENTE:

Il progetto si sviluppa lungo tre principali aree di intervento:

1. SVILUPPO DELLA CULTURA DEL VOLONTARIATO E DELLA CITTADINANZA ATTIVA: A partire dal mese di ottobre 2026, saranno realizzati seminari, workshop e percorsi educativi rivolti a giovani, educatori, operatori sociali, docenti e volontari, con l’obiettivo di promuovere il valore della solidarietà, della partecipazione civica e dell’impegno sociale. Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani attraverso iniziative di peer tutoring, attività di servizio alla comunità e percorsi di protagonismo giovanile.

2. SOSTEGNO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO: A partire dal mese di giugno 2026, saranno attivati i laboratori di doposcuola, tutoraggio educativo personalizzato, laboratori artistici, sportivi e ricreativi rivolti a minori e giovani a rischio di dispersione scolastica e disagio sociale. Le attività saranno finalizzate a rafforzare le competenze scolastiche, relazionali e sociali dei partecipanti, offrendo spazi sicuri di aggregazione e crescita personale.

3. CONTRASTO DELLE CONDIZIONI DI FRAGILITÀ E DI ESCLUSIONE SOCIALE: dal mese di giugno 2026 saranno avviati i servizi di supporto psicologico, percorsi di orientamento al lavoro, formazione professionale e accompagnamento sociale per giovani NEET, famiglie vulnerabili, donne in difficoltà e migranti. In particolare, verranno realizzati percorsi professionalizzanti nel settore gastronomico e nel settore social media e comunicazione digitale, con l’obiettivo di favorire l’occupabilità e l’autonomia dei giovani coinvolti.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Tra gli obiettivi principali del progetto:

– promuovere la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva;

– contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa;

– sostenere l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani;

– rafforzare il benessere psicologico e relazionale dei destinatari;

– creare reti territoriali permanenti tra enti pubblici, scuole, associazioni e realtà del terzo settore.

Tutte le attività saranno realizzate nel Comune di Palermo, in particolare nella I e V Circoscrizione dei quartieri Ballarò-Albergheria e Passo di Rigano-Perpignano, territori che presentano forti criticità sociali ed economiche ma anche importanti energie educative e comunitarie.

Nel corso dei 12 mesi saranno inoltre organizzate attività di sensibilizzazione, incontri pubblici, campagne social, iniziative culturali e momenti di restituzione aperti alla cittadinanza per condividere i risultati e le buone pratiche sviluppate dal progetto.

PARTECIPAZIONE GRATUITA:

La partecipazione a tutte le attività previste dal Progetto “Futuro IN” è assolutamente gratuita. Basta chiamare ai contatti indicati a seguire, ovvero, recarsi di persona direttamente nelle sedi dei Salesiani di Santa Chiara o Gesù Adolescente per iscriversi e partecipare alle attività alle quali si è interessati.

ENTE FINANZIATORE:

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a valere sull’Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore – accordo di programma 2022-2024 – annualità 2023.