Risanamento di Messina: in corso i lavori negli alloggi destinati alle famiglie provenienti dalle baracche

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Vanno avanti a pieno regime, a Messina, i lavori di ristrutturazione degli alloggi destinati ad accogliere le famiglie provenienti dalle baracche. Gli interventi sono stati disposti dalla Struttura commissariale al risanamento guidata dal presidente della Regione Renato Schifani. Sono 69 gli appartamenti dislocati nelle diverse zone della città che gli uffici diretti dal sub commissario Santi Trovato hanno assegnato a 13 imprese per programmare ed eseguire i lavori di ristrutturazione. Gli immobili ultimati e pronti alla consegna sono 22 e sono già state definite le date di completamento delle manutenzioni negli altri. In altri 33 appartamenti sono in corso i lavori, mentre in altri 14 sono già programmati. Entro fine maggio le imprese consegneranno agli uffici commissariali 8 appartamenti, altri 19 saranno ultimati entro fine giugno, 7 entro fine luglio, 3 entro fine agosto e, infine, 10 entro fine settembre.

«Stiamo profondendo il massimo sforzo – dice Schifani – per assicurare un alloggio degno di questo nome alle famiglie provenienti dalle baracche. Siamo intenzionati a chiudere per sempre una pagina amara della storia della città di Messina, una ferita da rimarginare quanto prima. Vigileremo perché i lavori di ristrutturazione di tutti questi 69 alloggi procedano regolarmente, così come continuiamo a lavorare attivamente per la realizzazione dei nuovi immobili previsti dal piano di risanamento».

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I lavori vanno dall’installazione di infissi, porte, finestre, alla sistemazione di nuovi servizi igienici, caldaie, impianti elettrici, condizionatori, fino alla pitturazione, alla pavimentazione e a tutti quegli interventi che rendono pienamente confortevole e sicura una casa. Sono numerose le abitazioni che necessitano di importanti interventi prima di essere assegnate alle famiglie.