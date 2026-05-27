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Serve l’impresa e una partita praticamente perfetta al Catania di Mimmo Toscano contro l’Ascoli per ribaltare la gara d’andata della semifinale persa per 4-0. La squadra di Tomei, forte dell’ampio vantaggio, potrebbe optare per un turnover vedendo così vicino il traguardo della finale playoff. Nonostante la sconfitta, il Massimino è ancora una volta soldout, esaurito in ogni settore e ordine di posto. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Ascoli 2-0: la diretta della partita

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70′ – Catania che ci prova con Casasola in semirovesciata, salva tutto Guiebre

68′ – Ascoli pericoloso con il subentrato Gori, ci prova di testa la punta bianconera ma salva tutto Pieraccini

64′ – Nell’Ascoli fuori Milanese e Chakir per Corradini e Gori. Nel Catania fuori D’Ausilio per Cicerelli

52′ – Ascoli che ci prova con Silipo, tiro a giro che termina alto sopra la traversa

49′ – PALO DEL CATANIA! D’Ausilio a tu per tu con Vitale e con Forte alla destra, l’ex Avellino calcia di prima intenzione e centra il legno

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: NELL’ASCOLI FUORI DEL SOLE PER SILIPO

Catania-Ascoli 2-0: rossazzurri avanti con Caturano e Forte

45+2′ – FINE PRIMO TEMPO A CATANIA: 2-0 PER I ROSSAZZURRI SULL’ASCOLI

45′ – Concessi due minuti di recupero

43′ – RADDOPPIO DEL CATANIA: 2-0 SIGLATO DA FRANCESCO FORTE SU RECUPERO SU CURADO. MASSIMINO IN DELIRIO

39′ – Catania pericoloso dalla sinistra con Donnarumma, cross e Curado anticipa Forte sul più bello

29′ – Ancora Dini strepitoso su Del Sole, tiro a giro dell’ex Pescara respinto dal portiere rossazzurro

27′ – I bianconeri spingono con Guiebre dalla destra, Dini è costretto alla parata in angolo e poi di testa ci prova Del Sole e ancora il portiere rossazzurro nega il pari alla squadra di Tomei

22′ – Ascoli ad un passo dal pari con Chakir, super Dini nega il gol del pari ai bianconeri

20′ – Rossazzurri pericolosi in avanti con D’Ausilio che serve Caturano, l’ex Potenza ci prova di punta ma para bene Vitale

17′ – Catania vicino al raddoppio con Forte, diagonale del numero 32 rossazzurro che termina di poco a lato

11′ – Ascoli vicino al pari con D’Uffizi che sfrutta un brutto errore in fase di ripartenza di Ierardi, bravo Dini a salvare

7′ – CATANIA AVANTI CON IL GOL DI CATURANO, ERRORE DIFENSIVO DELL’ASCOLI E ROSSAZZURRI AVANTI AL MASSIMINO

6′ – Ascoli vicino al vantaggio su punizione, palla di poco alta sopra la traversa

1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO: VIA A CATANIA-ASCOLI

21.00 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Ascoli

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Ascoli 2-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-1-2): Dini; Ierardi, Pieraccini, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; D’Ausilio (dal 64′ Cicerelli); Forte, Caturano. A disposizione: Bethers, Coco, Miceli, Allegretto, Cargnelutti, Raimo, Corbari, Di Noia, Bruzzaniti, Lunetta, Rolfini. Allenatore: Domenico Toscano

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese (dal 64′ Corradini), Damiani; Del Sole (dal 46′ Silipo), Rizzo Pinna, D’Uffizi; Chakir (dal 64′ Gori). A disposizione: Barosi, Dente, Pagliai, Rama, Zagari, Bando, Ndoj, Galuppini, Palazzino, Corazza. Allenatore: Francesco Tomei

ARBITRO: Il sig. Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato

ASSISTENTI: Il sig. Matteo Lauri della sezione di Gubbio e il sig. Gianmarco Macripò della sezione di Siena

QUARTO UOMO: Il sig. Stefano Striamo della sezione di Salerno

VAR: Il sig. Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco

AVAR: La sig. Maria Marotta della sezione di Sapri

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI: 7′ Caturano (CAT), 43′ Forte (CAT)

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la gara di ritorno della semifinale dei playoff di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 253 di Sky Sport.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Catania-Ascoli sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Rai Sport HD, sul canale 58 del digitale terrestre.