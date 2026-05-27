Serve l’impresa e una partita praticamente perfetta al Catania di Mimmo Toscano contro l’Ascoli per ribaltare la gara d’andata della semifinale persa per 4-0. La squadra di Tomei, forte dell’ampio vantaggio, potrebbe optare per un turnover vedendo così vicino il traguardo della finale playoff. Nonostante la sconfitta, il Massimino è ancora una volta soldout, esaurito in ogni settore e ordine di posto. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Catania-Ascoli 2-0: la diretta della partita
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70′ – Catania che ci prova con Casasola in semirovesciata, salva tutto Guiebre
68′ – Ascoli pericoloso con il subentrato Gori, ci prova di testa la punta bianconera ma salva tutto Pieraccini
64′ – Nell’Ascoli fuori Milanese e Chakir per Corradini e Gori. Nel Catania fuori D’Ausilio per Cicerelli
52′ – Ascoli che ci prova con Silipo, tiro a giro che termina alto sopra la traversa
49′ – PALO DEL CATANIA! D’Ausilio a tu per tu con Vitale e con Forte alla destra, l’ex Avellino calcia di prima intenzione e centra il legno
46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: NELL’ASCOLI FUORI DEL SOLE PER SILIPO
Catania-Ascoli 2-0: rossazzurri avanti con Caturano e Forte
45+2′ – FINE PRIMO TEMPO A CATANIA: 2-0 PER I ROSSAZZURRI SULL’ASCOLI
45′ – Concessi due minuti di recupero
43′ – RADDOPPIO DEL CATANIA: 2-0 SIGLATO DA FRANCESCO FORTE SU RECUPERO SU CURADO. MASSIMINO IN DELIRIO
39′ – Catania pericoloso dalla sinistra con Donnarumma, cross e Curado anticipa Forte sul più bello
29′ – Ancora Dini strepitoso su Del Sole, tiro a giro dell’ex Pescara respinto dal portiere rossazzurro
27′ – I bianconeri spingono con Guiebre dalla destra, Dini è costretto alla parata in angolo e poi di testa ci prova Del Sole e ancora il portiere rossazzurro nega il pari alla squadra di Tomei
22′ – Ascoli ad un passo dal pari con Chakir, super Dini nega il gol del pari ai bianconeri
20′ – Rossazzurri pericolosi in avanti con D’Ausilio che serve Caturano, l’ex Potenza ci prova di punta ma para bene Vitale
17′ – Catania vicino al raddoppio con Forte, diagonale del numero 32 rossazzurro che termina di poco a lato
11′ – Ascoli vicino al pari con D’Uffizi che sfrutta un brutto errore in fase di ripartenza di Ierardi, bravo Dini a salvare
7′ – CATANIA AVANTI CON IL GOL DI CATURANO, ERRORE DIFENSIVO DELL’ASCOLI E ROSSAZZURRI AVANTI AL MASSIMINO
6′ – Ascoli vicino al vantaggio su punizione, palla di poco alta sopra la traversa
1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO: VIA A CATANIA-ASCOLI
21.00 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Ascoli
Catania-Ascoli 2-0: le formazioni ufficiali
CATANIA (3-4-1-2): Dini; Ierardi, Pieraccini, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; D’Ausilio (dal 64′ Cicerelli); Forte, Caturano. A disposizione: Bethers, Coco, Miceli, Allegretto, Cargnelutti, Raimo, Corbari, Di Noia, Bruzzaniti, Lunetta, Rolfini. Allenatore: Domenico Toscano
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese (dal 64′ Corradini), Damiani; Del Sole (dal 46′ Silipo), Rizzo Pinna, D’Uffizi; Chakir (dal 64′ Gori). A disposizione: Barosi, Dente, Pagliai, Rama, Zagari, Bando, Ndoj, Galuppini, Palazzino, Corazza. Allenatore: Francesco Tomei
ARBITRO: Il sig. Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato
ASSISTENTI: Il sig. Matteo Lauri della sezione di Gubbio e il sig. Gianmarco Macripò della sezione di Siena
QUARTO UOMO: Il sig. Stefano Striamo della sezione di Salerno
VAR: Il sig. Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco
AVAR: La sig. Maria Marotta della sezione di Sapri
AMMONITI:
ESPULSI:
RETI: 7′ Caturano (CAT), 43′ Forte (CAT)
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la gara di ritorno della semifinale dei playoff di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 253 di Sky Sport.
Inoltre, il match Catania-Ascoli sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Rai Sport HD, sul canale 58 del digitale terrestre.