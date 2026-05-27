Cinema, ambiente e dialogo tra i popoli: l’On. Fabio Porta presenta le tappe italiane della Mostra dell’Amazzonia

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L’On. Fabio Porta, Presidente dell’Associazione di Amicizia Italia Brasile, esprime il proprio apprezzamento per l’arrivo in Italia dell’11ª Mostra de Cinema da Amazônia, importante iniziativa culturale internazionale che tra maggio e giugno attraverserà quattro Paesi e sette città del mondo, portando all’attenzione del pubblico il patrimonio umano, sociale, culturale e ambientale dell’Amazzonia.

Particolare rilievo assumono le date italiane della manifestazione, previste il 4 e 5 giugno, con proiezioni presso l’Istituto Guimarães Rosa di Roma e la Multisala Verdi di Vittorio Veneto – Venezia, trasformando questi appuntamenti in importanti momenti di incontro e confronto sui temi dell’ambiente, delle culture indigene, della sostenibilità e del dialogo tra i popoli.

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L’iniziativa in Italia potrà contare sul supporto dell’Ambasciata del Brasile a Roma, del Consolato Onorario del Brasile a Venezia, dell’Associazione di Amicizia Italia-Brasile e de Il Mondo di Tommaso, che parteciperanno ai dibattiti previsti nelle due città insieme al professor Massimo Canevacci, antropologo dell’Università di Roma “La Sapienza”.

“La scelta di Roma e dell’Italia – dichiara l’On. Fabio Porta – rappresenta un importante riconoscimento del ruolo che il nostro Paese può svolgere nella promozione del dialogo culturale internazionale. L’Amazzonia non è soltanto un patrimonio naturale straordinario: è anche un patrimonio di culture, identità, tradizioni e conoscenze che riguardano il futuro dell’intera umanità.”

“Il cinema – prosegue Porta – è uno strumento prezioso per avvicinare realtà diverse, generare consapevolezza e costruire ponti tra esperienze e sensibilità differenti. Eventi come questo contribuiscono a rafforzare i legami tra Italia e Brasile e ad alimentare una riflessione comune sulle grandi sfide globali.”

L’11ª Mostra de Cinema da Amazônia è una realizzazione della casa di produzione paraense Mekaron Filmes e dell’Instituto Cultural Amazônia Brasil, con il supporto dell’Istituto Guimarães Rosa, Secult-Pa, CineBrazil, Brazil Matters, Associazione di Amicizia Italia-Brasile, Forum Culturel Brésil Suisse, Caraminhola Produções e di numerosi altri partner locali che contribuiscono alla realizzazione dell’iniziativa nei quattro Paesi coinvolti.