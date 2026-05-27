CNA Acireale: domani, giovedì 28 maggio, apre la nuova sede in corso Savoia n.138. Alle 18:30 l’inaugurazione

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Un punto di riferimento pensato per offrire servizi sempre più vicini alle esigenze del territorio. Con questo intento da giovedì 28 maggio CNA rafforza la propria presenza su Acireale con una nuova sede che garantirà assistenza e supporto per imprese e cittadini.

Giovedì pomeriggio l’inaugurazione: taglio del nastro alle ore 18.30 in Corso Savoia n°138. Parteciperà il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo. All’interno della nuova sede saranno attivi i servizi consulenza e supporto per imprese mentre lavoratori e cittadini verranno assistiti attraverso il CAF e il Patronato Epasa-Itaco.

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L’inaugurazione sarà anche un momento di incontro e condivisione aperto alla comunità, alle attività del territorio e a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino la nuova realtà CNA ad Acireale.

«Ad un anno dal mio insediamento, sono felice di aver raggiunto questo importante e strategico risultato per la nostra confederazione», afferma il presidente di CNA Acireale Francesco Grippaldi che aggiunge: «Il gruppo dirigente acese insieme al responsabile di sede si è speso per riuscire entro la fine del mese di maggio ad aprire questa nuova sede, più funzionale, più accessibile e comoda. Diventerà un luogo di costante confronto tra le imprese associate e le istituzioni. Acireale, a livello provinciale, si colloca al secondo posto per numero di imprese associate, seconda solo a Catania e ciò conferma che CNA ha un ruolo fondamentale nel dibattito cittadino e a tutela del mondo della piccola impresa: diventa dunque necessario avere una nuova sede che massimizzerà l’offerta rappresentativa e nei servizi e lavoreremo affinché tutto ciò si concretizzi quotidianamente», conclude il presidente Grippaldi.

Sulla stessa scia anche il responsabile di sede Liborio Palazzo che, a proposito di servizi, aggiunge: «sono tante le opportunità rivolte al mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa, da linee di credito attivate dalla CRIAS, passando per bandi regionali e comunitari. Opportunità che spesso le nostre imprese sconoscono perché fagocitate dalla quotidianità e che i professionisti non riescono a cogliere a pieno perché anch’essi schiacciati dagli adempimenti. Il rapporto tra la CNA e i professionisti acesi è ottimo ed è proprio con loro che vogliamo continuare a confrontarci e a lavorare su una partnership che possa consentire alle imprese assistite di cogliere le opportunità di credito. E poi serve questo confronto anche per arricchire i servizi alle imprese e gli adempimenti a cui sono chiamate come ad esempio la sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi ambientali. Questa nuova sede fornisce l’opportunità di informare professionisti e imprese su tutte queste novità e obblighi in modo più reattivo».