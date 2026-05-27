Elezioni amministrative: ritorna l’astensionismo, campo largo in affanno e centrodestra che mette la testa fuori dall’acqua: cosa racconta questo voto – Così è (se vi pare)

- Pubblicità -

Salve a tutti e ben ritrovati nella rubrica di Hashtag Sicilia “Così è (se vi pare)“.

Questa sera non posso non occuparmi delle elezioni svoltesi in 626 comuni – 71 solo in Sicilia -, e che hanno interessato oltre 6 milioni di potenziali votanti.

- Pubblicità -

Una tornata elettorale che – detta in estrema sintesi – ha fatto registrare diverse evidenze:

Una sconfortante affluenza elettorale alle urne (-4% rispetto alle precedenti elezioni);

Una doccia fredda per il cosiddetto campo largo (che mostra qualche segnale di ripresa nel Sud e in Sicilia, e perde le sfide più importanti a Venezia – che aveva già un’amministrazione di Centro Destra – e a Reggio Calabria);

Un flebile sospiro di sollievo per il centro destra, tanto da far dire alla presidente del Consiglio Meloni che il suo tramonto, annunciato dagli esponenti del campo largo, per ora è rinviato.

Chiarito questo comincio col dire, a proposito dell’affluenza alle urne,: che un singolo indizio, un evento isolato, un solo segnale positivo – come quello rilevato allo scorso Referendum – non è sufficiente per determinare un cambiamento definitivo.

Insomma, come afferma un celebre proverbio: una rondine non fa primavera.

Infatti dopo la sbornia della forte affluenza alle urne registratasi in occasione del quesito referendario sul tema della giustizia, ecco la doccia fredda di un nuovo flop di partecipazione al voto.

In compenso – a dimostrazione che purtroppo nulla cambia – registriamo da parte di tutti i contendenti dichiarazioni di giubilo, di vittoria.

Insomma, come al solito i massimi esponenti dei partiti dichiarano, urbi et orbi, che hanno vinto. Ma in realtà la situazione che emerge dal voto, a livello nazionale, è la seguente:

A queste elezioni amministrative i comuni sopra i 15 mila abitanti chiamati al voto erano 118. Secondo i conteggi di Youtrend, il centrosinistra ha vinto al primo turno in 37 comuni a fronte di 59 uscenti e il centrodestra in 25 a fronte di 42 uscenti, mentre in 15 comuni hanno vinto candidati civici o di altri partiti (erano 17 nella precedente tornata). Rimangono 41 comuni, nei quali si andrà al ballottaggio il 7 e l’8 giugno.

Invece, per quanto riguarda la Sicilia, la realtà “Controcorrente” di Ismaele La Vardera e Sud Chiama Nord di Cateno De Luca superano il 10% di voti, cala il Movimento 5Stelle, e crescono sia il PD che Fratelli d’Italia, anche se quest’ultimo partito, in alcune realtà come Enna, non riesce a superare lo sbarramento, e quindi non avrà rappresentanti in consiglio comunale.

Come abbiamo visto, anche se il quadro è abbastanza chiaro su chi abbia vinto e chi abbia perso, nessuno ammette di aver perso, al massimo chi ha registrato un risultato deludente al primo turno dichiara, gonfiandosi il petto per essere più convincente, che comunque vincerà al secondo turno, al ballottaggio.

Infine, con riferimento ai capi bastoni del campo largo – e più specificamente del PD – si registra un silenzio assordante sul trionfale ritorno dei cacicchi (De Luca a Salerno e Crisafulli a Enna); di quelle figure populiste che Elly Schlein, al momento della sua elezione alla segreteria del partito, aveva promesso di superare.

Ma la cosa più curiosa è che alcuni dirigenti, che pure avevano condiviso la scelta bizzarra di non dare loro il simbolo di partito – come se si trattasse di nemici del popolo, di traditori – oggi, come se nulla fosse, si appropriano della loro vittoria. E’ vero che sia De Luca che Crisafulli si dichiarano orgogliosamente di sinistra, ma è anche vero che si configurano o si sono configurati come candidati civici, di conseguenza in PD non può appropriarsi della loro vittoria.

Per quando concerne il centro destra “idem con patate”, silenzio assoluto sulla sconfitta registrata nel Sud e soprattutto in Sicilia, dove è al governo della Regione, ad eccezione della pausa del governo Crocetta, da più di vent’anni.

Forse perché non vuole ammettere che la sconfitta, oltre ad essere figlia delle profonde divisioni e dagli innumerevoli scandali che si susseguono uno dopo l’altro senza che i protagonisti vengono messi da parte, è anche figlia della mancanza di una politica del governo nazionale nei confronti del Mezzogiorno d’Italia.

Che dire dunque ai contendenti?

Al cosiddetto campo largo – vale a dire a quell’area che ruota attorno al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle, e all’Alleanza Verdi e Sinistra Italiana – vorrei dire che per ambire a sconfiggere la Meloni e andare al governo del Paese non basta essere testardamente unitari, occorre anche e soprattutto avere una linea comune sul riarmo, sulla sicurezza, sulla NATO, sull’Ucraina e sul nucleare.

Su tutti quei temi attualmente divisivi e sui quali si registra una sensibilità e un’attenzione da parte dei giovani e di quell’universo che si rifugia nell’astensionismo. Così come occorre farsi carico di chi non arriva a fine mese, di chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, di chi è costretto a subire tempi biblici per sottoporsi ad una visita specialistica, nonché dei problemi connessi alla sicurezza, che sono ovviamente più avvertiti dai ceti più deboli della società.

Al centro destra vorrei dire che se vuole avere una possibilità di confermarsi alla guida del governo non è sufficiente continuare a sostenere – come un disco rotto – che le colpe di quello che non va ricadono su chi governava prima, che l’occupazione cresce, che gli investimenti – grazie alla ZES Unica – aumentano, che l’export fa registrare dati positivi, insomma che “va tutto bene madame la marchesa”.

Anche perché i fatti hanno la testa dura, e dicono che l’Italia è il Paese che in Europa cresce di meno, che ha visto indebolirsi fortemente il potere d’acquisto di salari e stipendi, da cui i giovani continuano ad emigrare, in cui aumentano i poveri e che sono sempre più in crescita coloro i quali non riescono più neppure a curarsi. Inoltre i fatti ci dicono che le nostre imprese pagano l’energia circa 130 euro al megawattora rispetto ai 45 euro di Spagna e Portogallo, che sono i nostri principali competitor.

Insomma, se volete avere qualche possibilità di sconfiggere l’avversario e vincere la partita dovete immergervi nella realtà, nei bisogni e nelle aspirazioni delle persone in carne e ossa.

Anche di quelle imprese che non riescono a trovare personale per continuare la loro attività, e di quelle migliaia di persone che, a causa del costo degli affitti e delle abitazioni si accingono a lasciare le grandi città del nord e tornare al Sud.

Per tutti questi temi, e molti altri ancora, non ci resta che darvi appuntamento questa sera alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla pagina Facebook, sul canale Youtube, e su tutti gli altri canali social del giornale. Non mancate!