“Incontro con l’autore” del D’A Project: Pasquale Almirante dialoga con Cono Cinquemani. Appuntamento a venerdì ore 17.30

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A Catania un nuovo appuntamento dedicato alla letteratura e alla memoria culturale del territorio. Venerdì 29 maggio alle ore 17.30, negli spazi della D’A Project Room di via Coviello 18, si terrà l’incontro con l’autore Pasquale Almirante, che dialogherà con Cono Cinquemani.

Nel corso dell’incontro verranno approfondite alcune delle opere più significative dello scrittore, tra cui Da Pasquale a Giorgio Almirante, Il Bandito e Margherita e I racconti della Piazza Grande, in un confronto che toccherà temi legati alla tradizione popolare, alla memoria e al rapporto tra scrittura e territorio.

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L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto culturale aperta alla città e agli appassionati di letteratura siciliana. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la locandina ufficiale dell’iniziativa: