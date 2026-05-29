“Arte in Corso”: Bagheria celebra arte, musica e comunità nel cuore della città

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Bagheria si prepara a vivere due giornate dedicate all’arte, alla cultura e alla valorizzazione del centro storico con “Arte in Corso – Estemporanea di Pittura e Ceramica”, l’evento promosso da “Bagheria in Centro”, il nuovo Centro Commerciale Naturale cittadino.

La manifestazione si svolgerà sabato 30 maggio e sabato 6 giugno lungo Corso Umberto, trasformando il cuore della città in uno spazio aperto alla creatività, alla musica e alla partecipazione collettiva.

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L’evento prenderà ufficialmente il via sabato 30 maggio alle ore 10:00 con l’inaugurazione dell’associazione “Bagheria in Centro”, nello spazio antistante ai Pilastri di Corso Umberto. Un momento simbolico che segna la nascita di una nuova rete di commercianti, professionisti e attività locali unite dalla volontà di rilanciare il centro cittadino attraverso iniziative culturali e sociali.

Subito dopo inizierà l’estemporanea di pittura e ceramica, che vedrà artisti e creativi realizzare le proprie opere lungo il Corso, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra arte dal vivo, musica e intrattenimento. Durante la giornata si alterneranno infatti live music, esibizioni itineranti e momenti dedicati al pubblico, con la partecipazione di Maria Grazia Palmigiano, della Banda Tamburinai Baaria e di numerosi artisti coinvolti nell’iniziativa.

Le opere realizzate durante l’estemporanea saranno successivamente esposte all’interno dei negozi aderenti all’associazione “Bagheria in Centro”, creando un percorso artistico diffuso tra le attività commerciali del centro storico.

La manifestazione si concluderà sabato 6 giugno con la mostra delle opere, nuovi momenti musicali dal vivo con Francesco Maria Martorana e Alba Cavallaro e la premiazione finale dell’estemporanea, prevista alle ore 19:30. In palio diversi premi offerti dalle attività commerciali del territorio, a testimonianza della collaborazione tra imprese locali e comunità cittadina.

Dal 31 maggio al 6 giugno sarà inoltre attivo un contest social aperto a tutti: cittadini e visitatori potranno fotografare le opere esposte nei negozi aderenti, pubblicare gli scatti taggando “Bagheria in Centro” e partecipare all’estrazione dei premi dedicati all’iniziativa.

“Arte in Corso” vuole essere non solo un evento artistico, ma un’occasione concreta per riportare persone, famiglie e visitatori a vivere il centro storico di Bagheria, riscoprendone l’energia, le attività e il valore culturale.