Inaugurata ad Acireale la nuova sede della CNA

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È stato il presidente di CNA Acireale Francesco Grippaldi, alla presenza del sindaco di Acireale Roberto Barbagallo e dell’assessore comunale alle attività produttive Laura Toscano, a tagliare il nastro inaugurale della nuova sede CNA che sorge in Corso Savoia n°138: uno spazio più grande, più confortevole, che da oggi diventa punto di riferimento per il territorio, e non solo, pensato per offrire servizi sempre più vicini alle esigenze di cittadini e imprenditori garantendo assistenza e supporto.

All’interno della nuova sede attivi i servizi di consulenza e supporto per imprese mentre a lavoratori e cittadini viene offerta assistenza attraverso il CAF e il Patronato Epasa-Itaco.

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L’inaugurazione di questo pomeriggio ha rappresentato un momento di condivisione con la comunità che ha avuto così modo di conoscere da vicino la nuova realtà CNA ad Acireale.

«Volevamo aprire entro maggio e ci siamo riusciti» afferma il presidente di CNA Acireale Francesco Grippaldi che aggiunge: «Aprirsi al territorio è certamente da sempre tra le mission di CNA e sono contento che – a un anno dal mio insediamento – si sia raggiunto questo importante e strategico risultato per la nostra confederazione. Questa nuova sede – più funzionale, più accessibile e comoda e che massimizzerà quotidianamente l’offerta rappresentativa e nei servizi – diventerà un luogo di costante confronto tra le imprese associate e le istituzioni. Acireale, a livello provinciale, si colloca al secondo posto per numero di imprese associate, seconda solo a Catania e ciò conferma che CNA ha un ruolo fondamentale nel dibattito cittadino e a tutela del mondo della piccola impresa», conclude il presidente Grippaldi.

«Gli imprenditori del territorio che si rivolgeranno alla nostra sede – ha affermato il responsabile di sede Liborio Palazzo – troveranno personale sempre pronto a informarli su novità e agevolazioni, su opportunità e servizi: nessuna piccola e media impresa deve perdere le occasioni che vengono offerte come le linee di credito attivate dalla CRIAS o i bandi regionali e comunitari. Opportunità che spesso le nostre imprese e i nostri artigiani sconoscono perché fagocitati dalla quotidianità e che i professionisti non riescono a cogliere a pieno perché anch’essi schiacciati dagli adempimenti. Il rapporto tra la CNA e i professionisti acesi è ottimo ed è proprio con loro che vogliamo continuare a confrontarci e a lavorare su una partnership che possa consentire alle imprese assistite di cogliere le opportunità di credito. E poi serve questo confronto anche per arricchire i servizi alle imprese e gli adempimenti a cui sono chiamate come ad esempio la sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi ambientali. Questa nuova sede fornisce l’opportunità di informare professionisti e imprese su tutte queste novità e obblighi in modo più reattivo», ha concluso Liborio Palazzo.