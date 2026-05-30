Bagheria torna capitale della musica live: al Piccolo Parco Urbano l’estate dei grandi concerti siciliani

Dalle esclusive regionali dei Nu Genea e dei Bluvertigo al doppio sold out di Tony Pitony, passando per Marco Castello, Frah Quintale e i grandi format generazionali come Voglio Tornare negli Anni 90 e Teenage Dream: Bagheria torna protagonista della musica live con la nuova stagione del Piccolo Parco Urbano, che si conferma sempre più uno dei principali poli dei grandi eventi outdoor in Sicilia

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Torna anche quest’anno la stagione dei concerti al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (Pa), uno degli spazi culturali e musicali più vivi della provincia palermitana e ormai punto di riferimento stabile per la musica dal vivo in Sicilia.

Negli ultimi anni il Piccolo Parco Urbano ha saputo affermarsi come una delle venue outdoor più riconoscibili dell’Isola, riportando Bagheria al centro dei grandi eventi musicali estivi grazie a una programmazione capace di unire concerti esclusivi, produzioni nazionali e nuovi format dedicati alle giovani generazioni.

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L’edizione 2026 segna un ulteriore salto di qualità: un calendario ricco di appuntamenti che conferma il ruolo del Parco come hub culturale e musicale capace di attrarre migliaia di spettatori da tutta la Sicilia e non solo.

Ad aprire la stagione, il prossimo 26 giugno, sarà Marco Castello, primo appuntamento della rassegna che porterà a Bagheria alcuni tra i nomi più amati della scena italiana contemporanea. Sul palco del Piccolo Parco Urbano arriveranno infatti anche Voglio Tornare negli Anni 90 il 18 luglio, Teenage Dream il 24 luglio, Frah Quintale il 27 luglio e soprattutto due attesissime esclusive regionali: i Nu Genea Live Band il 25 luglio e i Bluvertigo il 31 luglio, entrambe uniche date siciliane.

Grande attesa anche per Tony Pitony, protagonista di due appuntamenti l’1 e il 3 agosto già sold out, a conferma di un entusiasmo crescente attorno alla programmazione del Parco e della centralità raggiunta da Bagheria nel circuito dei live estivi.

Un cartellone che consolida definitivamente il ritorno dei grandi eventi al Piccolo Parco Urbano, trasformando l’area in uno dei principali poli dell’intrattenimento musicale siciliano. Un progetto che continua a investire sull’esperienza collettiva della musica dal vivo, creando uno spazio di incontro, aggregazione e socialità urbana capace di coinvolgere pubblici differenti e nuove comunità culturali.

Tra le novità più importanti di questa edizione c’è anche l’ingresso ufficiale di CIURMA, giovane brand innovativo siciliano legato al food and beverage, che entrerà a far parte della rassegna con la CIURMA Arena, che darà il nome allo spazio del Parco dedicato ai concerti, e il CIURMA District, che è un’area, sempre all’interno del Parco, dedicata all’intrattenimento. contribuendo così a ridefinire l’identità dell’intera area del Parco attraverso una nuova visione legata alla musica, all’intrattenimento e alla dimensione urbana.

“La nuova stagione del Piccolo Parco Urbano conferma Bagheria come una delle città indiscusse della musica live in Sicilia. Ospitare esclusive regionali e artisti di rilievo nazionale non è solo un vanto culturale, ma un motore straordinario per il turismo, il commercio e la promozione del nostro territorio. Grazie a importanti sinergie come quella con GoMad Concerti, la nostra città offre ai giovani e ai visitatori opportunità di aggregazione nel nome della musica”, dichiara Filippo Maria Tripoli, Sindaco di Bagheria.

“Desidero ringraziare il Commissario Straordinario Dott. Saverino Richiusa della Fondazione CAS per la disponibilità e per aver nuovamente messo a disposizione questo spazio, consentendoci di proseguire un percorso avviato ormai da diversi anni e cresciuto costantemente nel tempo. Un ringraziamento va anche al Comune di Bagheria, con cui da oltre cinque anni stiamo costruendo una progettualità culturale sempre più solida e ambiziosa, capace di portare a Bagheria artisti di rilievo nazionale e internazionale, contribuendo a rafforzare l’identità della città nel panorama degli eventi culturali e musicali. Infine, desidero ringraziare tutti i partner, i collaboratori, i colleghi, i fornitori e i lavoratori che condividono con noi ogni produzione e ogni concerto: un lavoro corale che negli anni ha contribuito a generare un importante indotto, sia diretto che indiretto, creando opportunità e valore per il territorio bagherese”, Giulio Castronovo, co-fondatore di GoMad Concerti