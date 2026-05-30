Giochi della Gioventù, il “Concetto Marchesi” campione d’Italia nella pallamano

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ROMA – Campioni d’Italia.

Il “Concetto Marchesi” conquista il primo gradino del podio nella Pallamano nei Giochi della Gioventù. C’era la delegazione dell’istituto etneo guidato dalla dirigente scolastica Benedetta Liotta tra quelle provenienti dalle 20 regioni italiane che – martedì 26 maggio – hanno colorato con le maglie e le bandiere Piazza del Popolo per l’apertura della competizione. Sono arrivati da tutta Italia in 6mila, compresi gli accompagnatori e i professori, 11 le discipline coinvolte. All’inaugurazione presenti i ministri Valditara e Abodi. Tante le stelle dello sport al fianco dei ragazzi: Andrea Lucchetta, Alessia Filippi, Pino Maddaloni, Manuel Bortuzzo, Massimiliano Rosolino e Manuela Di Centa. Superate le finali di mercoledì 27 e giovedì 28 negli impianti sportivi della Capitale, venerdì 29 maggio la grande chiusura allo stadio Olimpico ha regalato emozioni indimenticabili alla squadra guidata dal prof. Luigi Antonino Pennisi, interamente composta da studenti della classe 2G del Liceo scientifico dell’Istituto “Concetto Marchesi” di Mascalucia: Simona Biancolillo, Andrea Del Zoppo, Valerio Desiderio, Irene Gerratana, Viola Haapajoki, Leonardo Mineo, Giordana R. C. Ragonese, Giada Raucea, Samuele Tirendi, Luigi Tomasello.

La strada verso la vittoria

Un’impresa da sogno, scritta con il cuore, la grinta e la forza delle mani nella splendida location dello stadio della Farnesina a Roma.

Il torneo è stato una cavalcata trionfale, ma tutt’altro che facile. I ragazzi hanno dovuto sudare ogni singolo gol, guidati dalla panchina con strategia e passione, e sostenuti dal tifo incessante delle altre squadre siciliane presenti.

Partita dopo partita, i ragazzi hanno affrontato i campioni delle altre regioni e battuto nell’ordine Trentino, Lombardia e Friuli Venezia Giulia nel girone di qualificazione e Umbria, Abruzzo e Veneto dai quarti di finale fino allo storico traguardo, senza mai farsi intimidire, mostrando una difesa di ferro, contropiedi fulminei e un carattere da veri veterani.

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Lo scatto finale verso l’oro

Non è stata solo una finale. È stata la dimostrazione perfetta di cosa significhi lo spirito di gruppo: la vera arma segreta. Nei momenti di difficoltà, i ragazzi si sono scambiati sguardi, hanno stretto i denti e hanno lottato insieme su ogni pallone.

La difesa impenetrabile, la velocità d’attacco, la perfezione degli schemi e la precisione millimetrica sotto porta hanno trasformato il sogno in realtà.

Quando è suonato il fischio finale dell’ultimo match, è esplosa la gioia.

La vittoria non è solo un trofeo da mettere in bacheca, ma il coronamento di mesi di allenamenti, sacrifici tra i banchi e la palestra, e tanta, tantissima determinazione. I ragazzi della squadra di pallamano del Concetto Marchesi dimostrano che con l’impegno e la passione nessun traguardo è impossibile e si consacrano campioni italiani, grandi sportivi ed eccellenti alunni.