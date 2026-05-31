A Messina presentato il libro di Mimma Scimone nella chiesa di Grotta I ricordi “Lungo l’antica strada”

- Pubblicità -

“Sono nata e cresciuta sullo Stretto di Messina, in quella Riviera Nord in cui i toponimi dei villaggi, Paradiso, Contemplazione, Pace, rendono pienamente la bellezza dei luoghi” inizia così la presentazione del libro di Mimma Scimone, che ha scelto di presentare nella parrocchia di “Grotta”. Padre Francesco Venuti Parroco della chiesa di Grotta, ha salutato e accolto Santina Schepis e Carmelo Casano, presidente e segretario del Club per l’Unesco di Messina, che si sono alternati assieme all’autrice Mimma Scimone e al moderatore Domenico Interdonato giornalista e consigliere del Club per l’Unesco di Messina. La presidente Schepis ha evidenziato che: “L’evento culturale si è svolto nell’ambito del “Maggio dei Libri” e l’iniziativa nazionale “Chiese Aperte” patrocinata dall’UNESCO, inoltre si è complimentata con l’autrice per il valore storico dell’opera, utile a togliere dall’oblio luoghi, personaggi e attività ormai scomparse”. Interdonato ha presentato l’autrice e ricordato il suo percorso di insegnante e scrittrice, inoltre ha ringraziato padre Francesco, per aver aperto le porte della comunità parrocchiale alla cultura e alla storia locale. L’autrice Mimma Scimone, si è detta felice di poter parlare della storia locale e delle figure che la hanno animata, sono stati tanti gli aneddoti e i racconti di familiari, pescatori e gente comune. L’evento si è concluso con un piccolo omaggio floreale donato all’autrice da parte dei parrocchiani, padre Francesco ha concluso i lavori e si è detto disponibile ad ospitare nel periodo estivo altri incontri culturali serali, da svolgersi nell’atrio esterno della chiesa di Grotta.