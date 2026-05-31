Dal caso Burioni al paradosso della mobilità docente: il caro-vita spinge molti docenti con Legge 104 a lasciare le città con i migliori servizi sanitari

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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene nel dibattito generato dalle recenti dichiarazioni del professor Roberto Burioni, secondo cui uno stipendio di 4.400 euro mensili a Milano potrebbe non essere sufficiente a garantire una condizione di piena serenità economica. Al di là delle polemiche che hanno animato il confronto pubblico, riteniamo che tale affermazione abbia il merito di riportare al centro dell’attenzione una questione spesso trascurata: il rapporto tra reddito nominale e potere d’acquisto effettivo nei territori caratterizzati da un elevato costo della vita.

La riflessione assume una rilevanza ancora maggiore se riferita al personale docente fuori sede, una componente fondamentale del sistema scolastico nazionale che da anni sostiene costi economici e sociali sempre più gravosi. Migliaia di insegnanti operano nelle regioni del Centro-Nord lontano dai propri nuclei familiari, affrontando spese per locazione, mantenimento di una doppia residenza, trasporti, ricongiungimenti periodici e servizi essenziali che incidono in misura crescente sul reddito disponibile.

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In termini economici, il problema non riguarda tanto il salario nominale quanto il salario reale, ossia la capacità effettiva della retribuzione di garantire un determinato livello di vita. A parità di stipendio, un docente che vive in una grande area metropolitana del Nord Italia dispone spesso di un potere d’acquisto significativamente inferiore rispetto a un collega residente in territori caratterizzati da costi abitativi e di consumo più contenuti. Gli elevati canoni di locazione, l’aumento delle spese energetiche e dei servizi, unitamente all’incremento generalizzato del costo della vita registrato negli ultimi anni, hanno progressivamente ridotto la capacità reddituale di una categoria professionale che continua a percepire retribuzioni sostanzialmente uniformi su tutto il territorio nazionale.

È proprio in questa prospettiva che appare particolarmente significativo un fenomeno che meriterebbe approfondimenti specifici da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Da anni si registra infatti una costante pressione verso il rientro nelle regioni di origine da parte di docenti assegnati nelle aree economicamente più sviluppate del Paese. Tale tendenza riguarda anche personale beneficiario delle tutele previste dall’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 per situazioni di disabilità personale.

Si tratta di un dato che, pur nel pieno rispetto delle condizioni individuali tutelate dalla normativa vigente, pone interrogativi di natura socioeconomica. Se la disponibilità di servizi sanitari, assistenziali e ospedalieri costituisse l’unico elemento determinante nelle scelte di mobilità, sarebbe ragionevole attendersi una maggiore permanenza in territori che ospitano alcune delle più importanti strutture sanitarie nazionali. La realtà osservabile mostra invece una forte propensione al rientro verso aree che, in molti casi, presentano una minore dotazione di servizi pubblici e infrastrutture.

Tale fenomeno non appare episodico né marginale. Esso può essere riscontrato con particolare evidenza analizzando gli esiti dei trasferimenti interprovinciali 2026 della classe di concorso A046 – Discipline giuridiche ed economiche, storicamente caratterizzata da una forte presenza di docenti fuori sede e da una mobilità particolarmente complessa verso le regioni meridionali. L’analisi dei dati pubblicati negli ultimi anni evidenzia infatti come una quota significativa dei trasferimenti verso il Sud sia stata accompagnata dall’applicazione delle precedenze previste dal contratto sulla mobilità.

In tale contesto emerge con forza una riflessione. Se molti docenti beneficiari delle tutele previste dalla Legge 104 per disabilità personale scelgono di lasciare territori dotati di strutture ospedaliere d’eccellenza, servizi assistenziali avanzati e sistemi sanitari generalmente più efficienti per rientrare in aree dove tali servizi risultano spesso meno sviluppati, appare difficile non considerare il peso crescente che il costo della vita esercita sulle decisioni di mobilità professionale. Il differenziale dei costi abitativi, delle spese familiari e del mantenimento lontano dal proprio contesto di origine sembra rappresentare una variabile che merita di essere approfondita con strumenti statistici e analisi specifiche.

Proprio questa evidenza suggerisce l’opportunità di aprire una riflessione sull’attuale disciplina delle precedenze nella mobilità interprovinciale. Nel pieno rispetto dei diritti garantiti dalla Legge 104, potrebbe risultare opportuno valutare forme di maggiore correlazione tra il beneficio riconosciuto e il territorio nel quale il docente risulta effettivamente seguito da strutture sanitarie specialistiche o ha sviluppato il proprio percorso terapeutico e assistenziale. Una riflessione di questo tipo non intende limitare diritti costituzionalmente garantiti, ma favorire un equilibrio più efficace tra tutela della salute, esigenze di cura e principio di equità nelle procedure di mobilità.

La situazione attuale, infatti, determina non di rado effetti significativi sulle graduatorie dei trasferimenti. Docenti che beneficiano delle precedenze possono ottenere il rientro pur disponendo di punteggi sensibilmente inferiori rispetto a colleghi che attendono da molti anni il ricongiungimento familiare e che hanno maturato consistenti anzianità di servizio. Quando il trasferimento avviene da territori caratterizzati da elevate prestazioni sanitarie verso realtà che non offrono analoghi livelli di assistenza, è inevitabile interrogarsi sul ruolo che il costo della vita e la sostenibilità economica della permanenza fuori sede esercitano nelle scelte individuali.

Questo fenomeno, oltre a evidenziare il peso crescente del caro-vita sulle scelte professionali, produce conseguenze rilevanti sul sistema della mobilità scolastica. Migliaia di docenti con anzianità di servizio molto elevate, spesso lontani dalle proprie famiglie da decenni, continuano infatti ad attendere il trasferimento verso i territori di origine. Ne derivano diffuse percezioni di squilibrio tra anzianità di servizio, precedenze normative e concrete opportunità di ricongiungimento familiare, con inevitabili ripercussioni sul benessere lavorativo e personale.

Alla luce di tali evidenze, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani si chiede se i tecnici ministeriali e i decisori politici dispongano di studi aggiornati capaci di misurare l’impatto del costo della vita sulle scelte di mobilità del personale scolastico. Comprendere il peso delle variabili economiche nelle domande di trasferimento appare oggi indispensabile per elaborare politiche più eque e aderenti alla realtà.

Eppure, dietro i numeri delle graduatorie, delle precedenze e delle procedure amministrative vi sono persone, famiglie, sacrifici economici e percorsi professionali che meritano ascolto e attenzione. Ignorare il peso del caro-vita sulle scelte di mobilità dei docenti significa rinunciare a comprendere una delle principali criticità che oggi attraversano il sistema scolastico nazionale. Comprendere le ragioni che spingono migliaia di insegnanti a chiedere il rientro nei territori di origine non rappresenta soltanto una questione amministrativa, ma una necessità per costruire politiche scolastiche più eque, sostenibili e rispettose della dignità del lavoro docente.

Per questa ragione il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene necessario aprire una riflessione nazionale sull’impatto del costo della vita nella mobilità del personale scolastico, valutando misure di sostegno abitativo, agevolazioni per i docenti fuori sede e strumenti capaci di ridurre le profonde disparità territoriali che incidono sul potere d’acquisto degli insegnanti.

In una fase storica in cui gli stipendi della classe politica e delle alte funzioni pubbliche risultano spesso molto distanti dalle retribuzioni percepite dagli insegnanti, immaginare concretamente cosa significhi vivere lontano dalla propria famiglia in una grande città del Nord con uno stipendio da docente rischia di apparire un esercizio teorico più che una reale priorità politica. Tuttavia, la qualità della scuola pubblica e il diritto all’istruzione passano anche attraverso la tutela della dignità economica di chi ogni giorno ne garantisce il funzionamento.