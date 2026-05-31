Il sogno diventa realtà, il Partinicaudace protagonista al “Maradona” con il sostegno della Rete ZeroMolestie SINALP

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C’è un sogno che accomuna ogni bambino che inizia a dare i primi calci a un pallone, calpestare l’erba di un grande stadio e giocare lì dove i campioni della Serie A scrivono la storia.

Per i piccoli atleti del Partinicaudace (categoria Esordienti 2014), questo sogno è diventato una splendida realtà.

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I giovani talenti siciliani hanno vissuto un’avventura indimenticabile, raggiungendo le finali nazionali in uno dei templi del calcio mondiale, lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Un traguardo prestigioso, che ha permesso alla nostra Sicilia di brillare nel panorama nazionale grazie a una prova fatta di tecnica, disciplina e spirito di gruppo.

Il successo di questa trasferta non è solo sportivo, ma anche etico vivendo lo sport come veicolo di civiltà.

Dietro la crescita di questi ragazzi c’è la visione della Rete ZeroMolestie SINALP, che assieme alla società Komè Ascensori sono stati i main sponsor della squadra.

La Rete ZeroMolestie SINALP si conferma oggi il punto di riferimento assoluto nelle azioni concrete per la Parità di Genere. Il fiore all’occhiello di questo impegno è il progetto “Scontrino Antiviolenza”, un’iniziativa rivoluzionaria che trasforma un gesto quotidiano in uno strumento di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere, portando il messaggio di tutela e rispetto dentro le case e nelle attività commerciali del territorio.

Un plauso speciale va ai piccoli calciatori, che con la loro forza di volontà hanno dimostrato il valore della lealtà sportiva.

Un ringraziamento sentito alla Dirigente sindacale Loredana Berritta, Delegata Regionale della Rete ZeroMolestie SINALP, che grazie alla sua guida esperta e alla sua dedizione, è stato possibile non solo sostenere la crescita sportiva dei ragazzi, ma anche promuovere con forza i valori di inclusione e parità che la nostra Rete porta avanti ogni giorno.

Grazie, ragazzi. Grazie, Loredana, per aver trasformato una passione sportiva in un messaggio di civiltà. La Direzione Sinalp