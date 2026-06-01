I talenti dell’I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia protagonisti del Gran Galà tra arte, teatro e riconoscimenti

- Pubblicità -

NICOLOSI – Il Centro Congressi di Nicolosi ha ospitato – giovedì 28 maggio – il “Gran Galà del Marchesi 2026”. L’evento, patrocinato dal Comune di Nicolosi, rappresentato dal sindaco Angelo Pulvirenti, è stato molto più di un semplice saggio di fine anno scolastico: è stato un momento corale di condivisione, partecipazione e profonda valorizzazione delle eccellenze che rendono l’I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia presidio culturale e polo educativo del territorio etneo.

La comunità dell’istituto, guidato dalla dirigente scolastica professoressa Benedetta Liotta, si è riunita per raccontarsi e dare spazio ai risultati ottenuti grazie a dedizione e creatività. La serata ha celebrato le studentesse e gli studenti che si sono distinti in competizioni regionali e nazionali, dimostrando la crescita personale e le competenze maturate spendibili nel futuro professionale.

- Pubblicità -

Apertura con la pièce “Colapesce”

A inaugurare la manifestazione è stata la rappresentazione teatrale “Colapesce”. Le ragazze e i ragazzi della classe 4ª A del Liceo scientifico, con la rilettura e la regia di Gabriele Passanisi, hanno messo in scena una delle leggende più suggestive della tradizione siciliana, suscitando grande apprezzamento del pubblico in sala.

Un susseguirsi di emozioni tra eccellenze e talento artistico

I riconoscimenti consegnati hanno voluto premiare non soltanto il risultato finale ottenuto nelle gare regionali e nazionali, ma il percorso di studio, la tenacia e la passione dei ragazzi espressa anche nella musica, nel ballo e in diverse specialità artistiche. Un’occasione preziosa in cui l’istituto etneo ha voluto ribadire l’importanza di valorizzare le eccellenze, trasformando il merito individuale in un patrimonio comune ispiratore per tutti gli studenti. Un esempio che crea un legame profondo solido anche con gli ex alunni come Luca Messina, ritornato sul palco con i bravi studenti presentatori della serata: Vincenzo Battagliola, Emanuele Rividdi, Cristina Mazza, Francesco Muni, Daniele Scardecchia.

Dalla medaglia d’oro conquistata nei Campionati Italiani di Fisica alla vittoria regionale nelle Olimpiadi di primo soccorso con l’imminente finale nazionale, dall’affermazione nei concorsi “Diventa Giornalista” di NewSicilia e “Un giorno al Senato” al Progetto di volontariato “Namasté”, che coinvolge centinaia di giovani, e al Primo Posto nella Pallamano ai Giochi della Gioventù 2026, conquistato proprio in questi giorni, il Marchesi si conferma agenzia educativa d’eccellenza.

Dietro le quinte: impegno e sinergia di squadra

La riuscita dell’evento – al quale hanno partecipato, fra gli altri, la collaboratrice della dirigenza prof.ssa Maria Palazzolo e la responsabile della comunicazione prof.ssa Mimma Furneri – è frutto di un sinergico lavoro della macchina organizzativa. A coordinare l’iniziativa è stata la referente dell’attività, la professoressa Tania Pagliaroto, coadiuvata da un team affiatato di docenti composto da Massimo Aranzulla, Valeria Caruso, Giorgio Di Mauro, Maria Rosa Doria, Francesca Mudò, Andrea Paratore, Emanuele Papa e Laura Petralia. L’impegno condiviso con entusiasmo e professionalità ha permesso di tradurre l’iniziativa in un significativo momento d’incontro, confermando l’identità di una scuola profondamente radicata nel territorio e capace di dialogare con l’intera comunità.