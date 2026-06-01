Premio delle Eccellenze della Danza, il 3 giugno al Teatro Sangiorgi di Catania i grandi interpreti della scena internazionale

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La danza torna protagonista a Catania con un appuntamento che celebra il talento, la passione e l’eccellenza artistica. Mercoledì 3 giugno il Teatro Sangiorgi ospiterà il Premio delle Eccellenze della Danza 2026, uno degli appuntamenti più importanti dedicati al mondo della danza in Italia.

La manifestazione vedrà la partecipazione di alcuni tra i più autorevoli protagonisti della scena nazionale e internazionale, chiamati a ricevere un riconoscimento per il loro straordinario percorso artistico e per il contributo offerto alla diffusione della cultura della danza. Tra i premiati figura Eleonora Abbagnato, già étoile dell’Opéra National de Paris e attuale direttrice della Scuola di Danza e del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, considerata una delle più prestigiose interpreti della danza italiana nel mondo e punto di riferimento per intere generazioni di ballerini. Accanto a lei saranno premiati Elena D’Amario, Martina Pasinotti, Jorge Barani, Simone Agrò e Roberto Zappalà, figure di primo piano che, attraverso il proprio talento e la propria attività artistica, hanno contribuito alla crescita e alla valorizzazione della danza contemporanea e classica. Nel corso della serata sarà inoltre conferita una menzione speciale ai giovani talenti Luca Esposito e Miriam Rago, a testimonianza dell’attenzione che il premio continua a riservare alle nuove generazioni di artisti.

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A presentare l’evento saranno il celebre soprano Katia Ricciarelli, il direttore del magazine internazionale L’Opera Sabino Lenoci e il conduttore Ernesto Trapanese, che accompagneranno il pubblico in una serata dedicata all’arte, alla bellezza e all’eccellenza, con la regia di Alessandra Panzavolta. Nato da un’idea di Vincenzo Macario, general manager dell’iniziativa, e di Antonio Desiderio, manager internazionale della danza e direttore artistico, il Premio delle Eccellenze della Danza si è affermato negli anni come uno degli eventi più autorevoli del settore, capace di valorizzare interpreti, coreografi e personalità che hanno lasciato un segno significativo nel panorama artistico internazionale. L’appuntamento del 3 giugno si preannuncia dunque come una grande festa della danza, capace di riunire sullo stesso palcoscenico alcune delle personalità più rappresentative del settore e di offrire al pubblico una serata di alto profilo artistico e culturale.