Il 5 e 6 giugno a Catania la Carovana dell’Intrapresa Sociale: focus su giovani, scuola e disuguaglianze

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CATANIA – Due giornate di confronto dedicate ai temi della povertà educativa, delle disuguaglianze sociali e del protagonismo giovanile. Si terrà il 5 e 6 giugno, all’Istituto Omnicomprensivo Statale “Angelo Musco” di Catania, la tappa catanese della Carovana dell’Intrapresa Sociale, dal titolo “Costruire luoghi dell’eguaglianza”.

L’iniziativa metterà al centro il dialogo tra scuola, istituzioni, Terzo Settore, comunità territoriali e giovani, con l’obiettivo di riflettere sulle strategie necessarie per ridurre le disuguaglianze, rafforzare le reti sociali e promuovere percorsi di educazione tra pari.

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Il programma prevede momenti di confronto aperto, laboratori partecipativi, dialoghi con esperti e istituzioni locali, oltre alla presentazione di esperienze e pratiche educative sviluppate nei territori.

La prima giornata, in programma il 5 giugno dalle 14 alle 19, sarà dedicata ai laboratori e ai momenti di restituzione comunitaria, mentre il 6 giugno, dalle 9 alle 13.30, spazio al confronto con le istituzioni locali sul tema delle opportunità educative e sociali nei territori.

L’evento è promosso da Intrapresa Sociale, con il coinvolgimento dell’Istituto “Angelo Musco” e della realtà “Prima i Bambini”.