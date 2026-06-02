Teatro Agricantus di Palermo: da giovedì 4 giugno in scena “Ho adottato mio fratello” de I Pezzi di Nerd

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Si conclude con un nuovo spettacolo de I Pezzi di Nerd la stagione di teatro comico del Teatro Agricantus di Palermo. Da giovedì 4 a domenica 7 giugno (tutti i giorni alle ore 21, domenica alle ore 18) il teatro diretto da Vito Meccio propone al suo pubblico il nuovo spettacolo della crew teatrale che quest’anno torna in scena al gran completo: l’occasione è “Ho adottato mio fratello”, una nuova commedia divertente scritta a più mani da I pezzi di Nerd (ovvero Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi, Michele Iovane e Jey Libertino) insieme a Nazzareno Mattei.

L’esilarante commedia ruota intorno a due fratelli, Francesco e Bruno, che alla morte dei genitori si trovano a condividere la loro unica eredità: un appartamento.



Bruno è un ragazzo pigro, strafottente e scansafatiche, esattamente l’opposto di Francesco, che invece è un ragazzo responsabile e intraprendente, dalla vita metodica e dagli antichi valori. Nella loro convivenza è Francesco a provvedere alle spese di casa e al mantenimento del fratello maggiore, non senza provvedere a stimolare continuamente il fratello maggiore, affinché metta la testa a posto e trovi finalmente un lavoro.



Tra le tante “virtù” per cui brilla, Bruno ha anche il vizio del gioco, per cui è alla costante ricerca di denaro. Ed ecco l’idea geniale, quella che gli permetterà di fare soldi facilmente, e senza tanta fatica: affittare la vecchia stanza da letto degli ormai scomparsi genitori a due ragazzi appena trasferiti dal lontano Sud, ovviamente all’insaputa del fratello che considera quella stanza un simulacro e non ha grandi simpatie per gli abitanti del Sud Italia.

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Con l’entrata in scena di Rosario e Nicola, affittuari in incognito disposti a tutto pur accaparrarsi la stanza, la commedia inizia a sciorinare a ritmo incalzante una girandola equivoci spassosi, gag e situazioni comiche, a cui è impossibile resistere. “Ho adottato mio fratello” replica da venerdì 12 a domenica 14 giugno.



