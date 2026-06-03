Santa Maria di Licodia (CT), al via il progetto gratuito “Autodifesa Femminile” per donne di tutte le età

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Catania, 3 giugno 2026 – Nel Comune etneo di Santa Maria di Licodia prende il via il progetto “Autodifesa Femminile”, iniziativa gratuita rivolta a donne di tutte le età e promossa con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e dell’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Shotokan Karate-Do Santa Maria di Licodia e con il sostegno di LeoVegas Play.

L’iniziativa nasce e viene presentata in concomitanza della celebrazione della Festa della Repubblica e, in particolare, in occasione dell’80° anniversario del primo voto alle donne che il Comune di Santa Maria di Licodia ha celebrato insieme alle Istituzioni e alle Associazioni sportive e culturali nella consueta sfilata. L’obiettivo del progetto “Autodifesa Femminile” è quello di insegnare tramite un corso di due mesi tecniche di autodifesa e aumentare la fiducia in sé stesse attraverso la pratica del Shotokan Karate.

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“Il progetto ‘Autodifesa Femminile’ rappresenta il nostro impegno verso progetti di politiche sociali in favore delle donne e della loro sicurezza” – dichiara la Prof.ssa Mirella Rizzo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Santa Maria di Licodia. “La collaborazione tra istituzioni, associazioni sportive e realtà private come LeoVegas Play dimostra l’importanza di fare rete per costruire iniziative utili e inclusive per la comunità”.



Il percorso, gratuito e aperto a donne di tutte le età, si terrà presso la sede dell’Associazione Shotokan KARATE di Santa Maria di Licodia, in via M. Leonardi Greco e si svolgerà fino al 31 luglio. Sotto la guida del maestro Luciano Ramaci dell’ASD Shotokan Karate-Do Santa Maria di Licodia le partecipanti prenderanno parte a lezioni dedicate alle tecniche di autodifesa, alla gestione delle situazioni di rischio e allo sviluppo della consapevolezza personale e dell’autocontrollo. Le iscrizioni si sono aperte in occasione della presentazione del progetto, avvenuta alla presenza di Giovanni Buttò, sindaco del Comune di Santa Maria di Licodia, Maria Russo, Presidente del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia, Angelica Pulvirenti, Presidente dell’ASD Shotokan Karate-Do Santa Maria di Licodia, Luciano Ramaci, maestro dell’associazione e Stefano Saitta, Senior Compliance Officer & MLRO di LeoVegas Play.

“Attraverso il karate vogliamo trasmettere non soltanto tecniche di autodifesa, ma anche disciplina, autocontrollo e fiducia nelle proprie capacità” – aggiunge Angelica Pulvirenti, Presidente dell’ASD Shotokan Karate-Do Santa Maria di Licodia. “Siamo orgogliosi di poter mettere la nostra esperienza al servizio di un progetto che unisce sport, formazione e valore sociale”.

Il progetto rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno sociale che LeoVegas sta portando avanti in Sicilia attraverso iniziative dedicate al territorio e alle comunità locali sostenute tramite LeoVegas Play. Dopo il sostegno alle attività del CSI Enna contro la violenza di genere e il bullismo e il supporto all’ AVIS Catania per il progetto della nuova sede associativa, il brand conferma la volontà di contribuire concretamente a progetti ad alto valore sociale, rafforzando la propria presenza in Sicilia non solo come Official Sponsor del Catania FC, ma anche come realtà attivamente impegnata nel supporto delle comunità locali.



“Abbiamo scelto di sostenere un progetto che mette al centro le persone, il territorio e il valore educativo dello sport” – dichiara Carmine Giordano di LeoVegas Play. “Crediamo che iniziative come questa possano rappresentare uno strumento concreto di partecipazione, consapevolezza e inclusione sociale, contribuendo a generare un impatto positivo all’interno delle comunità locali”.