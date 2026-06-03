Unioncamere Sicilia e Camera di commercio Palermo Enna portano al “Volta” i seminari su lavoro e impresa

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Palermo, 3 giugno 2026 – Completare il percorso di studi avendo acquisito le competenze richieste dalle imprese, ma non avere gli strumenti adatti per presentarsi in modo efficace alle aziende o per fare fruttare al meglio nel mercato del lavoro ciò che si è appreso a scuola. E’ quanto accade spesso alla maggioranza dei diplomati, che, il più delle volte, inviano centinaia di curricula senza ottenere risposte o provano a realizzare una propria idea imprenditoriale, ma senza successo.

Per aiutare i giovani a superare questo gap, Unioncamere Sicilia e la Camera di commercio di Palermo Enna organizzano per domani, giovedì 4 giugno, con inizio alle ore 9, una giornata di seminari informativi con le classi quarte e quinte dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “Alessandro Volta” di Largo dei Picciotti, a Palermo.

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L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto “Competenze per le imprese: strumenti per orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”, finanziato dal Fondo perequativo 2025-2026 di Unioncamere nazionale, fornirà un primo orientamento al mondo del lavoro, farà conoscere i metodi di individuazione delle competenze richieste dalle imprese e presenterà una panoramica delle opportunità offerte dal sistema camerale a chi voglia aprire un’attività economica.

Nel corso degli incontri saranno anche presentati la piattaforma Sni-Servizio nuove imprese, i servizi della Camera di Commercio, i vantaggi dell’autoimprenditorialità, la certificazione delle competenze e i digital badge.

Dopo l’intervento della Dirigente scolastica, Katia A. Tumbarello, e della Responsabile orientamento dell’Istituto, Francesca Albanese, dialogheranno con i giovani Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia; Silvia Benanti, referente Servizio nuove imprese della Camera di commercio Palermo Enna; Marco Calì, esperto in certificazione delle competenze.

“Continuano i nostri incontri con gli studenti delle ultime classi degli istituti superiori dell’Isola – spiega Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia – durante i quali raccontiamo i ‘trucchi’ che bisogna conoscere per proporsi alle imprese catturando la loro attenzione, e indichiamo gli strumenti del sistema camerale siciliano più efficaci per accompagnare i giovani nell’inserimento professionale. In più, spieghiamo come funzionano i servizi con cui le Camere di commercio aiutano chi abbia un’idea e voglia trasformarla in un’impresa innovativa e di successo”.