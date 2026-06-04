Costituito il Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Sicilia

Palermo, 4 giugno 2026 – È stato ufficialmente costituito il Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) della Sicilia, organismo che riunisce gli Ordini provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. La nascita del Coordinamento rappresenta un importante passo avanti per la professione infermieristica siciliana e per il rafforzamento del dialogo con le istituzioni regionali sui temi della salute e dell’assistenza ai cittadini. “È stato raggiunto un risultato di grande rilievo che non ha una valenza esclusivamente interna alla professione – afferma Antonino Amato, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Palermo e neo eletto presidente del Coordinamento regionale – ma produce effetti concreti anche all’esterno, contribuendo al miglioramento dei servizi sanitari e assistenziali rivolti ai cittadini”. Nel corso della seduta costitutiva sono state inoltre elette le cariche del nuovo organismo. Alla presidenza è stato designato Antonino Amato (OPI Palermo); vice presidente è stato eletto Giovanni Di Venti, presidente dell’OPI Enna; segretario del Coordinamento è Salvatore Latina, presidente dell’OPI Siracusa. “Finalmente, attraverso un organismo caratterizzato da una governance condivisa – prosegue Amato – gli infermieri siciliani potranno partecipare a pieno titolo ai tavoli istituzionali regionali, esprimendo una voce unica e autorevole. Una rappresentanza che nasce dall’esperienza quotidiana di professionisti che operano nei diversi territori della Sicilia e che contribuiscono in maniera determinante alla qualità degli standard assistenziali e sanitari della nostra regione”. Il Coordinamento regionale degli OPI della Sicilia auspica l’avvio immediato di un confronto strutturato e permanente con le istituzioni regionali, finalizzato ad affrontare le principali sfide del sistema sanitario, valorizzare le competenze infermieristiche e contribuire allo sviluppo di modelli assistenziali sempre più efficaci, vicini ai bisogni delle persone e delle comunità. L’obiettivo è costruire una collaborazione stabile e propositiva che metta al centro la tutela della salute dei cittadini, il rafforzamento dei servizi territoriali e ospedalieri e la valorizzazione del ruolo strategico degli infermieri all’interno del sistema sanitario regionale.
Costituito il Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Sicilia
Si tratta di un organismo che riunisce gli infermieri siciliani. Presidente Antonino Amato (Pa), vicepresidente Giovanni Di Venti (En), segretario Salvatore Latina (Sr)
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