Tra impressionismo e suggestione sonora: Ivo Kaltchev protagonista de “I Concerti di Mecenate”

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Nuovo appuntamento con la XIV stagione de “I Concerti di Mecenate”, la rassegna musicale che continua ad animare il Museo Diocesano di Catania con interpreti di rilievo internazionale. Dopo il recital inaugurale del maestro Vincenzo Pavone, questa volta il pubblico catanese ha accolto il pianista bulgaro Ivo Kaltchev, protagonista di una serata dedicata all’universo musicale di Claude Debussy e alle sue influenze nel Novecento.

Per Kaltchev, direttore del Dipartimento di Musica della Catholic University di Washington, si è trattato della seconda visita a Catania, ma della sua prima esibizione in città. Un ritorno vissuto con entusiasmo e partecipazione emotiva: il pianista ha infatti descritto Catania come una città ricca di energia, storia e personalità, elementi capaci di ispirare profondamente anche l’esecuzione musicale.

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A presentare il concerto è stato il maestro Vincenzo Pavone, direttore artistico della rassegna, reduce da recenti esperienze concertistiche tra Stati Uniti e Vienna. Pavone ha sottolineato il valore artistico dell’ospite della serata, evidenziando il prestigioso percorso internazionale di Kaltchev e il ruolo accademico ricoperto negli Stati Uniti.

Il programma del concerto ha posto al centro il primo libro dei Preludi di Claude Debussy, raccolta composta da dodici brani considerati tra le opere più rappresentative dell’impressionismo musicale. Una scrittura pianistica capace di evocare immagini, atmosfere e paesaggi interiori attraverso timbri e colori sonori che hanno rivoluzionato il linguaggio musicale del Novecento.

Accanto ai preludi debussiani, Kaltchev ha proposto anche composizioni di autori del XX secolo influenzati proprio dall’estetica del compositore francese, offrendo così al pubblico un percorso musicale coerente e immersivo, costruito attorno all’eredità artistica di Debussy.

Tra i momenti più intensi della serata, il pianista ha indicato come particolarmente significativo “La cathédrale engloutie”, uno dei preludi più celebri del compositore francese. Un brano che Kaltchev ha definito potente, quasi inquietante nella sua capacità evocativa, e profondamente personale dal punto di vista interpretativo.

La presenza di artisti internazionali come Ivo Kaltchev conferma ancora una volta la volontà de “I Concerti di Mecenate” di proporre una stagione musicale di alto profilo, capace di mettere in dialogo la tradizione concertistica europea con il pubblico catanese, valorizzando al tempo stesso il ruolo culturale della città.

E mentre la rassegna prosegue il suo percorso con i prossimi appuntamenti in calendario, il concerto di Kaltchev lascia in eredità una serata sospesa tra tecnica, suggestione e ricerca sonora, nel segno di uno dei compositori più rivoluzionari della musica moderna.

Per riascoltare il concerto e riviverne le emozioni, vi aspettiamo questa sera. Seguiteci a partire dalle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!