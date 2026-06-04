Venerdì 5 giugno al via a Catania “Chiostri & Cortili”, con un omaggio ai 270 anni dalla nascita di Mozart

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Se l’estate è alle porte significa che è pronta a partire Chiostri & Cortili, la rassegna estiva della Camerata Polifonica Siciliana, diretta artisticamente dal M° Giovanni Ferrauto e presieduta dal musicologo Aldo Mattina, che tutti i venerdì dal 5 giugno al 24 luglio proporrà otto appuntamenti musicali di altissimo livello nello straordinario chiostro Santa Maria di Gesù, a Catania.



Il concerto inaugurale “270 Anni di Genio alla Luce della Luna”, venerdì 5 giugno alle ore 20.30, è dedicato all’anniversario della nascita di Wolfang Amadeus Mozart. L’Orchestra Camerata Strumentale Siciliana, diretta dal M° Damiano Tognetti , con Angela Camerini al flauto solista e Giuseppina Vergine all’arpa, eseguiranno un programma tutto incentrato sulle creazioni del genio salisburghese: dall’ouverture de La finta Giardiniera al mirabile Concerto per arpa e flauto in Do maggiore K1 299, uno straordinario esempio di “musica da salotto”, di rara esecuzione. Conclude il programma l’esecuzione della Sinfonia n. 29 in La maggiore K1 201 (composizione terminata nel 1774 e che segna il processo di affrancamento dell’autore dall’influenza dominante del gusto italiano).



La rassegna prosegue venerdì 12 giugno con “Contemporary Tango Night”, concerto che segna il gradito ritorno a Chiostri & Cortili di Fabio Furia, uno dei più apprezzati bandoneonisti del panorama internazionale, che insieme all’Orchestra Camerata Strumentale Siciliana diretta dal M° Giovanni Pompeo eseguirà le versioni sinfoniche dei più famosi tanghi di Astor Piazzolla, Alejandro Schwarz, Gustavo Beytelmann e Giovanni Ferrauto. Venerdì 19 giugno sarà la volta di “Konzertstücke”, una serata all’insegna dei concerti doppi e del virtuosismo barocco sotto la prestigiosa bacchetta del portoghese Ruben Silva; mentre venerdì 26 giugno debutta “Il sonno scappa a Peppe Nappa”, operina da camera su libretto di Lina Maria Ugolini, musicata da quattro compositori di scuola catanese, che vedrà in scena gli attori Cosimo Coltraro ed Emanuele Puglia.



Il mese di luglio si apre con “One Man Band – Un’orchestra a sei corde” di Francesco Buzzurro, che torna a Catania con un recital solistico in cui spazia attraverso tutto il suo variegato repertorio virtuosistico e compositivo. Venerdì 10 luglio è in programma “Vertigine d’archi”, concerto dell’Orchestra Camerata Strumentale Siciliana diretta dal M° Piero Romano, dedicato al virtuosismo violinistico dell’epoca romantica e che vedrà al violino solista Vikram Francesco Sedona, considerato tra i musicisti più interessanti della nuova generazione.



Venerdì 17 luglio Chiostri & Cortili riserva un omaggio al Maestro Rocco Filippini, scomparso nel 2021, una delle figure più rappresentative del violoncello e della musica da camera mondiale: con “Il Canto del Violoncello” sarà celebrato da un altro dei virtuosi dello strumento, uno più quotati nel panorama internazionale, il Maestro Giovanni Gnocchi qui nelle vesti sia di solista che di direttore.



La rassegna estiva della Camerata Polifonica Siciliana si conclude venerdì 24 luglio con “PianOpera: Così fan tutte” dell’Italian Opera Academy, frutto del laboratorio lirico che opera fra Italia e Giappone, che porta in scena l’opera mozartiana ma con le musiche eseguite al pianoforte solista.



Chiostri & Cortili riserva ai docenti e agli studenti del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania un biglietto ridotto di 5 euro (previa prenotazione sul sito www.cpsmusic.com, posti limitati). Il festival aiuta a sostenere i progetti di solidarietà della parrocchia Santa Maria di Gesù.