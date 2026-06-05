“Le donne che nessuno vede”: su Spotify il podcast per dare voce all’invisibile

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È approdato su Spotify il podcast “Le donne che nessuno vede”, un progetto intenso e necessario che porta al centro del racconto pubblico storie femminili spesso ignorate, marginalizzate o mai ascoltate fino in fondo.

Il podcast nasce dall’incontro tra la sociologa e giornalista Katya Maugeri e la scrittrice e ricercatrice Federica Iandolo, montaggio a cura di Claudio Sperandio, che insieme costruiscono uno spazio di ascolto profondo dedicato a donne che raramente trovano voce. Storie sospese ai margini, vissuti lasciati in attesa, come se non fossero abbastanza importanti da essere raccontati. I primi tre episodi sono già disponibili e rappresentano l’inizio di un percorso destinato ad ampliarsi rapidamente. Nelle prossime settimane saranno pubblicate nuove puntate, con ulteriori testimonianze e approfondimenti che porteranno alla luce temi sociali, culturali e umani spesso trascurati.

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“Le donne che nessuno vede” accoglie narrazioni che attraversano fragilità sociali, esclusione, malattia, dolore, resistenza e rinascita. Esistenze che non seguono traiettorie prevedibili, ma percorsi complessi e talvolta contraddittori, segnati da equilibri instabili e da scelte che mettono in discussione ciò che viene definito “normale”. E proprio da qui nasce la domanda che attraversa l’intero progetto: normale rispetto a cosa?

All’interno di ogni episodio, oltre alle testimonianze delle protagoniste, interverranno ospiti e professionisti selezionati in base ai temi trattati, con l’obiettivo di offrire sguardi competenti, plurali e profondi su ciò che emerge. Un dialogo tra esperienza vissuta e chiavi di lettura professionali, per restituire complessità e dignità a ogni racconto.

Il podcast si propone come uno spazio vivo e accogliente, in cui le donne potranno scegliere di raccontarsi anche in forma anonima. Sarà infatti possibile contattare la redazione all’indirizzo ledonnechenessunovede@gmail.com per condividere la propria storia in un contesto di ascolto rispettoso e tutelato. Perché ogni storia rimasta chiusa dentro di sé pesa, anche nel silenzio. Ma quando trova finalmente una voce, attraversa la paura, apre possibilità nuove e, in qualche modo, si trasforma.

“Le donne che nessuno vede” è un invito a guardare ciò che spesso resta fuori campo, e a riconoscere valore, complessità e umanità anche dove, troppo spesso, si è scelto di non vedere.