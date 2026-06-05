Osteoporosi: sintomi, prevenzione e cure insieme ai dottori Gregorio Scalia e Nino Pavone – La Stanza di Ippocrate

In Italia l’osteoporosi interessa oltre 5 milioni di persone, l’80% delle quali donne. In questa nuova puntata de “La Stanza di Ippocrate” approfondiremo sintomi, diagnosi, prevenzione e terapie della cosiddetta “malattia silente” insieme al dottor Gregorio Scalia e al professor Antonino Pavone

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Proseguono gli appuntamenti con “La Stanza di Ippocrate”, la rubrica di Hashtag Sicilia dedicata al mondo della salute e della divulgazione scientifica al servizio dei cittadini.

Ospiti della puntata odierna saranno il dottor Gregorio Scalia – dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Geriatria e responsabile dell’ambulatorio dell’osteoporosi presso l’Arnas Garibaldi Nesima – e il professor Antonino Pavone, primario emerito di neurologia dell’Arnas Garibaldi e storico consulente della nostra emittente.

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Argomento della nostra nuova chiacchierata sarà l’osteoporosi: una patologia molto diffusa che, soltanto in Italia, interessa oltre 5 milioni di persone, l’80% delle quali donne. Si tratta di una malattia definita “silente”, poiché nelle sue prime fasi tende a non manifestare sintomi evidenti, rendendo spesso difficile individuarla prima della comparsa delle prime fratture.

Come avremo modo di approfondire insieme ai nostri ospiti, infatti, l’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro che indebolisce progressivamente le ossa, aumentando il rischio di fratture anche a seguito di traumi lievi. La patologia colpisce soprattutto le donne dopo la menopausa, a causa della diminuzione degli ormoni sessuali che normalmente contribuiscono alla protezione dell’apparato osseo.

Nel corso della trasmissione analizzeremo i principali strumenti diagnostici utilizzati per individuare la malattia, a partire dalla MOC radiologica – la cosiddetta DEXA – fino agli esami del metabolismo osseo e del calcio. Ampio spazio sarà dedicato anche alle diverse terapie oggi disponibili: dai bifosfonati agli anticorpi monoclonali, passando per i trattamenti anabolizzanti prescritti nei centri specializzati.

Durante il confronto si parlerà inoltre dell’importanza della prevenzione e degli stili di vita: alimentazione corretta, adeguato apporto di vitamina D e calcio, attività fisica, esposizione al sole e riduzione di fattori di rischio come fumo e abuso di alcol rappresentano infatti elementi fondamentali per contrastare la progressione della malattia.

La puntata offrirà anche una riflessione sull’impatto sociale ed economico dell’osteoporosi, soprattutto nei pazienti anziani, evidenziando la necessità di un approccio multidisciplinare e di un maggiore potenziamento delle strutture sanitarie dedicate alla presa in carico dei pazienti fragili.

Per questi, e numerosi altri temi, non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!