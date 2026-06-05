Palermo: il Rotary Area Panormus trasforma i Cantieri Culturali alla Zisa in una grande cittadella della salute gratuita

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Una straordinaria giornata all’insegna della salute, della prevenzione e della solidarietà animerà Palermo domenica 7 giugno 2026, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, presso lo Spazio ZAC Centrale dei Cantieri Culturali alla Zisa.

Promossa e organizzata dal Rotary International – Area Panormus (Distretto 2110), l’iniziativa rappresenta una delle più importanti mobilitazioni sanitarie gratuite sul territorio, con l’obiettivo di offrire servizi concreti alla cittadinanza e rafforzare il valore della prevenzione.

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L’evento, coordinato da Emanuele Savona ed Eugenio Labisi, delegati per il progetto del Governatore del Distretto Rotary 2110 Sergio Malizia, si ispira al principio rotariano del “Servire al di sopra di ogni interesse personale” e si configura come un’azione di alto profilo sociale e sanitario.

All’interno di un’area espositiva di oltre 2.000 metri quadrati, i cittadini potranno accedere gratuitamente e senza prenotazione a un ampio programma di screening medici, consulenze specialistiche e servizi sanitari. Protagonisti saranno 62 medici specialisti rotariani, affiancati da 30 volontari impegnati nell’accoglienza e nell’organizzazione.

Le attività sanitarie saranno suddivise in diverse aree tematiche:

Area cardiovascolare ed ematologica (cardiologia con ECG e malattie del sangue)

Prevenzione oncologica e salute della donna (ginecologia e senologia)

Area fisiatrica, ortopedica e riabilitativa (inclusa prevenzione osteoporosi e densitometria ossea)

Area pediatrica e metabolica (pediatria e screening diabetologico)

Area multidisciplinare per le cronicità (geriatria, dermatologia, urologia e neurochirurgia)

Area odontoiatrica e primo soccorso neonatale

Screening clinici speciali, tra cui prevenzione della tubercolosi e sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo

Un ruolo centrale sarà svolto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, che potenzierà l’offerta sanitaria con servizi aggiuntivi:

Screening oncologici regionali (mammografia, Pap Test/HPV DNA Test, kit colon-retto)

Punto vaccinale mobile per adulti

Attività di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili

Servizi veterinari con microchippatura gratuita dei cani

Sportello amministrativo mobile per esenzioni ticket, scelta del medico e assistenza URP.

La giornata vedrà la partecipazione e il supporto di importanti realtà istituzionali e associative, tra cui l’Arma dei Carabinieri, la Croce Rossa Italiana e l’ADMO.

Accanto ai servizi sanitari, sarà presente una mostra dedicata ai progetti umanitari rotariani e una fiera con circa 20 aziende e associazioni del territorio.

Sarà inoltre possibile contribuire alle attività benefiche attraverso un ticket solidale facoltativo di 20 euro, che darà accesso a un percorso enogastronomico con eccellenze locali. Il ricavato sarà interamente destinato ai progetti umanitari del Rotary International e al contrasto delle povertà.