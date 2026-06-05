Servizio idrico in Sicilia, il report di Federconsumatori mette in luce che dove c’è il privato le tariffe sono più alte

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La nuova indagine di Federconsumatori Sicilia sulle tariffe del Servizio Idrico Integrato nei comuni capoluogo dell’isola, basata su dati aggiornati a fine 2025, mette in luce un dato incontrovertibile: dove la gestione è puramente privata, il cittadino paga di più per l’acqua e la fognatura.

Circa metà dell’isola paga l’acqua ad un prezzo in linea con la media nazionale, mentre l’altra metà paga di più o molto di più. I costi sono stati calcolati per una famiglia tipo di tre persone, con due ipotesi di consumo: 150 metri cubi l’anno (media nazionale 415,01 euro) e 182 metri cubi l’anno (media nazionale 527,53 euro).

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La classifica dei capoluoghi siciliani dal più caro al più economico, se prendiamo in considerazione il consumo più alto, vede Enna in testa:

ENNA – € 764,50

SIRACUSA – € 738,08

CALTANISSETTA – € 729,28

AGRIGENTO – € 630,44

PALERMO – € 544,14

RAGUSA – € 513,48

TRAPANI – € 441,94

MESSINA – € 364,51

CATANIA – € 360,19

Se oltre la metà dei siciliani paga l’acqua così tanto è dovuto ad un mix di due fattori. Il primo è che, in Sicilia, l’acqua si paga due volte: la prima, all’ingrosso, a Siciliacque (Società mista partecipata al 75% da privati e al 25 % dalla Regione Siciliana), la seconda, al dettaglio, al gestore locale del servizio. Il prezzo all’ingrosso, inoltre, è altissimo. Come se non bastasse, in Sicilia ben più della metà dell’acqua comprata all’ingrosso si perde nelle reti di distribuzione e questa perdita viene scaricata in bolletta e fatta pagare al consumatore finale.

I dati disponibili sulle perdite delle reti, poi, sono parziali e non omogenei a causa delle diverse forme di gestione del servizio nei vari territori:

Catania (Gestore Acoset) – 75,4%

Catania (Gestore Sogip) – 68,1%

Catania (Gestore Sidra) – 60,5%

Siracusa (ATO) – 68,20%

Ragusa (ATO) – 58,8%

Palermo (ATO) – 54,80%

Messina (Gestore Amam) – 54,4%

Agrigento (ATO – dato 2022) – 51,2%

Enna (ATO) – 46,80%

Caltanissetta (ATO) – 38,6%

Trapani (Capoluogo – stima) – 20%

Per riparare le reti servirebbero grossi investimenti, che sono però ostacolati dalle scelte della Regione: con il commissariamento di alcune Assemblee Territoriali Idriche (ATI) provinciali (Catania, Messina e Siracusa), finalizzato alla privatizzazione del servizio idrico, i Comuni sono stati esautorati e gli affidamenti ai gestori unici sono stati ritardati e, con essi, anche l’inizio dei lavori. Tutto ciò ha causato anche una pioggia di ricorsi alla giustizia amministrativa e l’esclusione di molti investimenti dal PNRR nazionale.

“Il risultato di tutto questo – commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – è un prezzo molto alto per un servizio di qualità molto bassa. Questa estate non ci dovrebbero essere grossi problemi di erogazione dell’acqua a livello regionale, grazie alle piogge che hanno riempito gli invasi, ma ce ne sono già di grossissimi nella città di Siracusa, dove la privata Siam Spa non è riuscita a riparare in modo celere i guasti alla rete locale. Siam, tra l’altro, sta per lasciare la gestione alla società mista a maggioranza pubblica Aretusacque Spa, quindi la città di Siracusa affronterà molto probabilmente un’estate a rischio disservizi”. Federconsumatori Sicilia ribadisce che la presenza di Siciliacque come ente di “sovrambito” è una stortura dal punto di vista economico e giuridico, che il Servizio Idrico Integrato vada gestito a livello di ATO, tramite Aziende Speciali Consortili formate dai comuni e 100% pubbliche