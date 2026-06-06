“Sulla privatizzazione dell’Aeroporto Fontanarossa di Catania serve trasparenza totale”. Il capogruppo della Lega alla Città Metropolitana di Catania, Ruggero Strano, chiede spiegazioni immediate e la convocazione urgente di un Consiglio straordinario.
“Fontanarossa è un asset strategico per tutto il territorio etneo e siciliano. Non possiamo apprendere dai giornali scelte che impattano su occupazione, sviluppo turistico e mobilità dei cittadini”, dichiara il capogruppo. “Chiediamo al Presidente della Città Metropolitana e alla SAC di riferire in aula: quali sono i termini dell’operazione, quali garanzie per i lavoratori, quali ricadute per i Comuni e quali impegni per potenziare scali e infrastrutture.”
La Lega chiede che al Consiglio straordinario partecipino i vertici di SAC e i sindacati . “La privatizzazione non può essere calata dall’alto. Serve un confronto pubblico, con dati chiari su investimenti, piano industriale e tutela dell’interesse collettivo” conclude il capogruppo, Strano.
L’obiettivo è avere risposte certe in tempi brevi, nell’interesse di Catania, della sua Città Metropolitana e di tutta la Sicilia orientale.
Privatizzazione Aeroporto Fontanarossa, la Lega chiede chiarezza
“Sulla privatizzazione dell’Aeroporto Fontanarossa di Catania serve trasparenza totale”. Il capogruppo della Lega alla Città Metropolitana di Catania, Ruggero Strano, chiede spiegazioni immediate e la convocazione urgente di un Consiglio straordinario.