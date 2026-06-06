Privatizzazione Aeroporto Fontanarossa, la Lega chiede chiarezza

- Pubblicità -

“Sulla privatizzazione dell’Aeroporto Fontanarossa di Catania serve trasparenza totale”. Il capogruppo della Lega alla Città Metropolitana di Catania, Ruggero Strano, chiede spiegazioni immediate e la convocazione urgente di un Consiglio straordinario.

“Fontanarossa è un asset strategico per tutto il territorio etneo e siciliano. Non possiamo apprendere dai giornali scelte che impattano su occupazione, sviluppo turistico e mobilità dei cittadini”, dichiara il capogruppo. “Chiediamo al Presidente della Città Metropolitana e alla SAC di riferire in aula: quali sono i termini dell’operazione, quali garanzie per i lavoratori, quali ricadute per i Comuni e quali impegni per potenziare scali e infrastrutture.”

La Lega chiede che al Consiglio straordinario partecipino i vertici di SAC e i sindacati . “La privatizzazione non può essere calata dall’alto. Serve un confronto pubblico, con dati chiari su investimenti, piano industriale e tutela dell’interesse collettivo” conclude il capogruppo, Strano.

L’obiettivo è avere risposte certe in tempi brevi, nell’interesse di Catania, della sua Città Metropolitana e di tutta la Sicilia orientale.