Sport, inclusione e futuro: a Catania il weekend della Giornata Nazionale dello Sport e il punto del CONI Sicilia

- Pubblicità -

Con l’inaugurazione dell’Arena Sportiva in programma oggi alle 10.30 entra nel vivo la Giornata Nazionale dello Sport 2026 alle Porte di Catania. Per tutto il fine settimana il centro commerciale si trasformerà in un grande villaggio dello sport, ospitando federazioni sportive, enti di promozione, atleti e appassionati in una manifestazione che celebra i valori dell’attività sportiva, dell’inclusione e della partecipazione.

La Giornata Nazionale dello Sport, promossa ogni anno dal CONI nella prima domenica di giugno, rappresenta, infatti uno dei più importanti appuntamenti dedicati alla diffusione della cultura sportiva e dei suoi valori educativi e sociali. A Catania sarà un fine settimana di sport, aggregazione e partecipazione, con migliaia di persone coinvolte in una grande festa aperta a tutte le età.

- Pubblicità -

La conferenza stampa di presentazione, svoltasi nel tardo pomeriggio di ieri, ha rappresentato un importante momento di confronto per il movimento sportivo siciliano. Ad aprire gli interventi è stato il Presidente del Coni Sicilia Enzo Falzone, che ha ripercorso alcuni dei passaggi più significativi dell’attività svolta nell’ultimo anno, soffermandosi sui progetti della Scuola dello Sport, sulle prospettive dell’impiantistica sportiva, sulla presenza sempre più capillare nei territori e sulle iniziative dedicate allo sport all’aria aperta, con particolare attenzione agli eventi promozionali che interesseranno le spiagge siciliane. “Un anno di emozioni, di gioia, di lavoro e di confronto, come lo è sempre stato il mio percorso nello sport”, ricorda Falzone. Non solo, quindi, presentazione della Giornata Nazionale dello Sport, ma l’occasione per tracciare un bilancio dell’operato alla guida del Coni regionale in vista delle prossime sfide, alla presenza di dirigenti federali e degli enti di promozione sportiva.

Successivamente il Delegato CONI Catania Davide Bandieramonte ha illustrato il programma della manifestazione etnea, evidenziando la straordinaria adesione di Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva che animeranno il Villaggio dello Sport con dimostrazioni, esibizioni e attività aperte al pubblico per tutta la durata dell’evento. “Un lavoro – ricorda – certosino, frutto di una sinergia costante con federazioni ed enti, che abbiamo voluto ospitare proprio per consolidare questo rapporto e concludere la primavera dello sport con un evento speciale”.

Particolarmente significativo anche il momento dedicato alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva presenti, che hanno ricevuto un riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio. Una cerimonia che ha messo in evidenza la compattezza e la vitalità del movimento sportivo siciliano. Saranno protagoniste della manifestazione le federazioni Fidal, Fiba, Fibs, Figc, Fic, Fidaf, Fgi, Fih, Fipav, Fipm, Fpi, Fis, Fisi, Skate Italia, Fitp, Fitet, Fitri, Figest e Federbasket, affiancate dagli enti di promozione sportiva Asi, Csain, Csen, Csi, Opes, Uisp e Us Acli. Un coinvolgimento davvero importante,

Da oggi e fino a domani il pubblico potrà assistere a esibizioni, dimostrazioni e prove gratuite di numerose discipline sportive. Ad arricchire la manifestazione stamani saranno anche due testimonial d’eccezione: il pugile olimpico Salvatore Cavallaro e la campionessa mondiale di kickboxing Germana Bonanno Conti, protagonisti della cerimonia inaugurale. A portare il saluto della struttura ospitante è stato quindi il Direttore del Centro Commerciale Le Porte di Catania Pasquale Barbaro, che ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento. “Siamo orgogliosi di accogliere una manifestazione che promuove valori importanti e che coinvolge così tante realtà sportive del territorio. Saranno due giorni davvero intensi, ricchi di attività, incontri e momenti di partecipazione che renderanno il nostro centro un punto di riferimento per famiglie, giovani e appassionati di sport”.