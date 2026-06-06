Terzo settore, incontro con l’assessore Albano: sul tappeto criticità e proposte

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L’Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Nuccia Albano, ha ricevuto l’altro ieri mattina – giovedì 4 giugno – i rappresentanti di Confcooperative Federsolidarietà Sicilia e Legacoopsociali Sicilia, a seguito della richiesta di incontro avanzata dalle due organizzazioni in merito alle criticità del sistema dei servizi sociali nell’Isola. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali nodi segnalati dalle centrali cooperative, con particolare riferimento alla sostenibilità economica dei servizi, al riconoscimento della dignità professionale degli operatori del sociale e alla necessità di un aggiornamento del quadro normativo regionale.

“Il sistema dei servizi sociali – dichiara l’assessore Nuccia Albano – rappresenta un pilastro fondamentale per la coesione della nostra comunità e merita risposte adeguate e tempestive. Siamo consapevoli delle criticità evidenziate, a partire dalla sostenibilità economica dei servizi e dalla necessità di valorizzare il lavoro degli operatori sociali. Per questo motivo, intendiamo avviare un percorso strutturato che consenta di superare la logica emergenziale e di programmare interventi di medio-lungo periodo. C’è la massima apertura da parte dell’Assessorato a lavorare insieme per aggiornare il quadro normativo, migliorare gli standard dei servizi e garantire maggiore certezza nei tempi di pagamento. L’obiettivo comune deve essere quello di rafforzare un sistema di welfare capace di rispondere in maniera efficace ai bisogni dei cittadini più fragili”.

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Le organizzazioni hanno inoltre evidenziato l’urgenza di una revisione degli standard organizzativi e dei criteri di accreditamento, al fine di renderli più aderenti ai bisogni attuali, e la necessità di garantire tempi certi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, a tutela della liquidità delle imprese sociali. Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema del rafforzamento dell’offerta dei servizi per l’infanzia, con riferimento agli asili nido, e all’importanza di promuovere strumenti di co-programmazione e co-progettazione, in linea con il Codice del Terzo Settore.

L’Assessore Albano ha manifestato piena disponibilità ad avviare un percorso di confronto tecnico permanente con le rappresentanze del settore, finalizzato all’individuazione di soluzioni condivise e sostenibili.

Per Confcooperative Sicilia erano presenti il Segretario Generale Luciano Ventura, il presidente ed il responsabile tecnico di Confcooperative Federsolidarietà, rispettivamente Salvo Litrico e Laura Chinnici.