Siracusa, Grande successo per il congresso del Sud Italia dell’AIDM sulla medicina di genere

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Siracusa- Contenuti stimolanti, confronti su ricerche all’avanguardia e soprattutto relatori di grande calibro provenienti da contesti sanitari diversificati hanno decretato il successo del Congresso del Sud Italia dell’Associazione Italiana Donne Medico, tenutosi a Siracusa questo fine settimana.

“Grande soddisfazione per l’ampia partecipazione e per il grande entusiasmo mostrato dalle colleghe e dai colleghi giunti da tutta Italia che hanno condiviso esperienze cliniche, evidenze scientifiche e prospettive future per quel che riguarda l’approccio alle malattie croniche in un’ottica di genere”.

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Il commento a chiusura dell’evento è della vicepresidente del Sud Italia, Rosalia Maria Sorce, organizzatrice della due giorni insieme a Valeria Drago, presidente della sezione siracusana dell’associazione promotrice.

“Il luogo dove ci siamo incontrati- sottolinea la dottoressa Sorce- è magico, ricco di storia, di cultura, di arte. Quale contenitore culturale migliore di questo per parlare di salute e di medicina del futuro? Luoghi come questi ci ricordano come il sapere umano si costruisca attraverso l’osservazione, lo studio, il confronto e anche la capacità di mettere a dura prova i modelli consolidati”.

“In sintesi, quello che la medicina contemporanea è chiamata a fare nel momento in cui osserva le patologie croniche, attraverso la lente della medicina di genere, che costituisce non soltanto una sfida scientifica, ma anche un dovere etico e culturale. Valutare le patologie croniche con l’ottica di genere significa considerare la persona nella sua complessità. Non significa operare diversità o diseguaglianze, ma mettere in atto una medicina che sappia ascoltare, comprendere e valorizzare queste differenze».