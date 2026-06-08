Al via la cerimonia di premiazione della XIII edizione del Premio Efesto

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CATANIA – Si alza il sipario della cerimonia di premiazione della XIII edizione del Premio Letterario Nazionale Efesto città di Catania, insignito nel 2013 dalla Medaglia della Presidenza della Repubblica e nel 2014 dalla Medaglia della Presidenza della Camera, organizzato come consuetudine da Santino Mirabella, magistrato presso il Tribunale di Catania, scrittore e presidente dell’associazione culturale Efesto e da anni impegnato nel campo della cultura.

Lunedì 15 giugno, alle ore 20.15, nella splendida cornice del Cortile Platamone Rachele Patanè e Federico Mirabella annunceranno i nomi dei vincitori degli elaborati più meritevoli, selezionati da un’autorevole giuria di qualità composta da esponenti della cultura siciliana, per le cinque sezioni in gara: Edo Gari – poesia in lingua; Micio Tempio – poesia comica; Ercole Patti – racconto breve; Mariella Lo Giudice – testo teatrale; Franco Battiato – musica.

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“Il Premio Letterario Efesto – dichiara Santino Mirabella- è l’espressione dell’impegno, insieme alla tanta voglia di fare, di tanti amici che con le loro competenze e il loro supporto hanno donato linfa vitale necessaria per continuare a credere in un progetto costruito sulla genuinità e l’entusiasmo con cui la manifestazione è stata sempre accolta, sin dal primo anno, non solo in Italia ma anche all’estero con partecipanti dal Canada, dalla Francia, dal Belgio e dal Brasile”.

Il premio letterario giunto all’XII edizione nasce dalla volontà di omaggiare il magistrato e artista Edo Gari, il quale non ha abbandonato il suo amore per il teatro nemmeno dopo essere entrato in magistratura; l’indimenticabile Mariella Lo Giudice; il genio letterario di Ercole Patti; l’intelligente e mai scontata personalità di Micio Tempio e la poesia in musica di Franco Battiato, dando la possibilità ad autori di poter esprimere la propria arte e il proprio pensiero.

A supportare il lavoro organizzativo di Santino Mirabella le commissioni giudicatrici composte da: Arianna Attinasi– professoressa ed editirice; Pucci Giuffrida– commercialista e promotore culturale; Rita Gari Cinquegrana– docente di Storia dello Spettacolo e critico teatrale; Salvo Trombetta– avvocato e pittore; Carmelo Zaffora– psichiatra, scrittore e pittore (Sezione Edo Gari- lingua italiana); Gino Astorina– attore; Luciano Messina– medico ed attore; Eduardo Saitta- attore; Francesco Francois Turrisi– avvocato e musicista (sezione Micio Tempio- poesia comica); Luca Baeli- regista e sceneggiatore; Roberta Hilde Lo Re– avvocato, scrittrice e organizzatrice di eventi; Laura Messina– magistrato e scrittrice; Valeria Mirabella– lettrice; (sezione Ercole Patti- racconto breve); Debora Bernardi– attrice; Egle Doria– attrice; Miko Magistro– attore; Gabriella Vergari– professoressa e scrittrice; Agostino Zumbo– attore (Mariella Lo Giudice- Teatro); Paolo Capizzi– psicologo e chitarrista; Luca Madonia– cantante e musicista; Giovanni Nuti– cantante e musicista; Enzo Stroscio– medico, giornalista ed editore televisivo; Francesco Francois Turrisi– avvocato e musicista (sezione Franco Battiato- musica).

“Il Premio Efesto- continua Santino Mirabella- da ben 13 anni si pone l’obiettivo di diffondere e promuovere la letteratura in tutte le sue forme esercitando costantemente la funzione di osservatorio delle tendenze e delle proposte culturali contemporanee”.