Il bianco come simbolo di visione e futuro: Accademia Alta Moda celebra i nuovi talenti del fashion design in un evento che unisce moda, arte e spettacolo

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La moda che dialoga con la performance artistica, la formazione con il futuro professionale, la creatività con l’emozione. La presentazione delle collezioni finali degli studenti di Accademia Alta Moda di Catania quest’anno si è trasformata in un vero e proprio fashion event immersivo capace di coinvolgere ospiti, professionisti del settore e appassionati in un’esperienza dal forte impatto scenografico.

Il concept del bianco ha caratterizzato l’intero evento. Il colpo d’occhio all’arrivo era suggestivo: il total white degli ospiti seduti ai lati della passerella centrale disegnata sul prato si fondeva armoniosamente con il verde intenso del giardino e con le tonalità sabbia di Villa Nunziatina, location alle porte di Carlentini che ha ospitato l’evento, creando un’atmosfera elegante, contemporanea e fortemente identitaria.

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Ad accogliere il pubblico sono state le performer di Compagnia Curiosi Incanti, protagoniste di una suggestiva azione scenica sulla scalinata monumentale della villa. Figure eteree, vestite di bianco, immobili come statue marmoree contemporanee. Hanno anticipato il racconto visivo della serata, accompagnando gli ospiti verso il cuore dell’evento.

La sfilata ha visto protagoniste le collezioni realizzate da Livia Laudani, Francesco Giardina, Lidia Terrana, Roberta Recupero, Mara Sanfilippo e Simone Vinciguerra, giovani designer che hanno concluso il proprio percorso formativo presentando progetti capaci di raccontare identità, ricerca, sperimentazione e visione personale.

Ogni collezione ha espresso un linguaggio distintivo, confermando la capacità dell’Accademia di accompagnare gli studenti nello sviluppo di una cifra stilistica autentica e riconoscibile, elemento oggi fondamentale per affrontare il mercato della moda contemporanea.

«Sono molto orgoglioso del lavoro dei miei ragazzi» ha dichiarato Claudio Di Mari, fondatore di Accademia Alta Moda. «Quando incominciano il percorso di studi in Accademia, dico sempre loro che non sarà facile, perché viviamo in una terra meravigliosa, ma che non rappresenta uno dei principali poli della moda. Proprio per questo nasce Accademia Alta Moda, per dare un’opportunità di studio professionale e attuale legata al fashion system».

La serata ha rappresentato anche un importante momento di riconoscimento per il lavoro svolto dall’Accademia negli ultimi anni.

«L’edizione di quest’anno è particolarmente importante perché, dopo sei anni di lavoro, abbiamo ricevuto un attestato di stima da parte della Camera Nazionale dei Giovani Fashion Designer, una importante associazione che crea una sorta di ponte tra la formazione e il mondo del lavoro», ha spiegato il segretario di Accademia, Angelo Pesce.

Un riconoscimento che si è tradotto nell’annuncio ufficiale di una nuova collaborazione destinata ad aprire concrete opportunità professionali ai giovani talenti formati a Catania.

«È nato un nuovo gemellaggio», ha affermato Dario Caminiti, direttore generale della Camera Nazionale dei Giovani Fashion Designer. «Ogni anno bandiamo un concorso nazionale rivolto a tutte le accademie di moda affiliate. Dal prossimo anno, nella rosa delle realtà partecipanti, ci sarà anche Accademia Alta Moda. Questo significa che le giovani stelle nascenti che hanno studiato presso l’accademia fondata da Claudio Di Mari avranno l’opportunità di partecipare al concorso, al termine del quale verranno decretati i due vincitori durante il nostro evento nazionale conclusivo. Nella sfilata ho percepito molta energia e le collezioni trasmettevano un forte senso della personalità dei singoli stilisti».

Il finale della sfilata si è trasformato in una vera e propria performance collettiva. Un gruppo di paparazzi ha fatto irruzione nello spazio scenico inseguendo le modelle in passerella tra flash e scatti fotografici. La chiusura dello show si è trasformata in una riflessione ironica e contemporanea sul rapporto tra moda, immagine e celebrità.

Ultimo capitolo della serata il “Secret Party nel Bosco”, in un’atmosfera sospesa e quasi fiabesca.

La sfilata finale di Accademia Alta Moda conferma così la propria evoluzione da semplice appuntamento accademico a piattaforma culturale e professionale dedicata ai nuovi talenti del fashion design, capace di mettere in dialogo formazione, creatività e opportunità concrete di inserimento nel settore.

Partner dell’evento: scenografie Geni Maison events, performance artistiche Compagnia Curiosi Incanti e Ad Astra Aesthetic Events, showcooking Prestipino e Sicula Eventi, service tecnico Eclittica, makup artist Lino Incorvaia, hairstyle Giovanni Ventura.