Sicilia protagonista del wedding tra nozze vip e indotto record: le nuove tendenze a Sposinlove dal 12 al 15 novembre 2026

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La Sicilia si conferma la regina incontrastata del Destination Wedding globale, consolidandosi come una delle mete internazionali più ambite ed esclusive. Non si tratta più soltanto di una preferenza estetica, ma di un brand territoriale maturo, capace di intercettare flussi turistici ad altissima capacità di spesa e di trasformare il giorno del sì in un volano economico strutturale per l’intera isola. Lo dimostrano i riflettori internazionali accesi su Palermo, dove la popstar Dua Lipa e l’attore Callum Turner hanno festeggiato le loro blindatissime nozze a Villa Valguarnera, ma anche il fascino storico del Siracusano, scelto da Aurora Ramazzotti per il suo sì al Castello di Xirumi, fino alle indiscrezioni che vorrebbero Damiano David dei Maneskin pronto a scegliere Taormina.

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L’isola incarna perfettamente un trend che sta trasformando il matrimonio in un potentissimo motore di attrazione turistica ed economica. In questo scenario di straordinaria crescita, Eurofiere annuncia le date ufficiali della prossima, attesissima edizione di Sposinlove, il salone di riferimento per il settore che si terrà dal 12 al 15 novembre 2026 presso il centro espositivo SiciliaFiera a Misterbianco.

Per quattro giorni, i padiglioni di SiciliaFiera si trasformeranno in un vero e proprio laboratorio di idee dove le coppie potranno toccare con mano le tendenze destinate a guidare il mercato. L’evento offre un percorso emozionale e strategico unico, pensato per semplificare e ispirare ogni fase dell’organizzazione delle nozze. All’interno del salone, i futuri sposi avranno l’opportunità di immergersi nei trend emergenti, assistendo alle sfilate di alta moda dei brand più prestigiosi e scoprendo le ultime novità in fatto di design floreale, mise en place d’autore e allestimenti scenografici. La manifestazione offre, inoltre, il grande vantaggio di riunire l’intera filiera in un solo luogo: un’occasione unica per dialogare direttamente con grandi atelier, dimore storiche, catering d’eccellenza, fotografi e wedding planner professionisti, ottimizzando così tempi e budget attraverso consulenze personalizzate e un approccio a 360 gradi che permette di progettare un matrimonio totalmente su misura.

Quello del wedding, d’altronde, è un comparto da record che sta vivendo una fase di crescita strutturale senza precedenti. Come evidenziato dagli ultimi dati dell’Osservatorio Destination Wedding in Italy di Convention Bureau Italia e Italy for Weddings, il settore ha superato lo storico traguardo di un miliardo e cento milioni di euro di fatturato complessivo, registrando un balzo di quasi il venti per cento rispetto all’anno precedente. Le coppie straniere che hanno scelto il Bel Paese per il loro sì sono salite a quasi diciassettemila, generando oltre tre milioni di pernottamenti. Si tratta di un turismo ad altissimo valore aggiunto: la spesa media per singolo evento ha infatti raggiunto la cifra record di 67.000 euro, con quasi la metà delle coppie che preferisce affidarsi a un wedding planner professionista per curare la complessa macchina organizzativa.

Nella geografia del sì, la Sicilia si consolida stabilmente nella top cinque delle regioni più ambite d’Italia. Un successo che premia la capacità del territorio di offrire non solo lusso, ma un sistema diffuso di eccellenze: borghi storici, tonnare, ville d’epoca e vigneti vulcanici vengono preferiti ai centri affollati, distribuendo l’indotto economico in modo capillare anche nelle destinazioni secondarie. A questo si aggiunge la solida tenuta del mercato domestico, ovvero i matrimoni degli italiani celebrati fuori dalla propria regione di residenza, che muove ottocentomila persone generando un fatturato di 369 milioni di euro.

“I dati nazionali, uniti al forte richiamo mediatico di personaggi famosi che scelgono la nostra terra, dimostrano che il wedding è un asset strategico imprescindibile per l’economia dell’isola”, dichiara Alessandro Lanzafame, presidente di Eurofiere che si conferma una realtà d’eccellenza nel settore fieristico grazie a tre appuntamenti ormai iconici nei rispettivi comparti: Sposinlove, Nauta e Saem. “Ogni anno offriamo alla filiera regionale e internazionale un hub d’eccellenza. Anche in questa edizione riuniremo le migliori firme, i designer, i produttori e i professionisti dei servizi specializzati in un momento dell’anno, a metà novembre, che esalta il concetto di destagionalizzazione e valorizza il turismo indotto, offrendo alle coppie e agli operatori un palcoscenico unico nel Mediterraneo”.